Noël à Toulouse : les festivités débutent vendredi

La mairie de Toulouse veut être plus "écoresponsable" pour ces fêtes de fin d'année. Après la polémique ces trois dernières années autour du sapin géant des allées Jean-Jaurès (constitué de 400 petits sapins naturels assemblés), la municipalité indique qu'une "attention particulière a été accordée aux choix des décorations et illuminations". "L'idée, c'est de faire de l'écologie responsable, pas de l'écologie va-t-en-guerre. Donc on garde le sapin de l'allée Jean-Jaurès. Les gens ont besoin d'esprit de fête et en plus les sapins naturels sont cultivés pour ça et ne sont pas coupés dans une forêt", explique Jean-Baptiste de Scorraille, adjoint à l'éclairage public et en charge de l'aménagement de l'espace urbain.

Des grands sapins recyclables

Mis à part ce sapin géant des ramblas, les six autres sapins géants installés dans la ville seront tous synthétiques et fabriqués en polyéthylène "recyclables à près de 90%". Le plus haut (10 mètres) est installé place Saint-Étienne. Les autres (cinq mètres) le sont place de la Trinité, à Jeanne d'Arc, Saint-Georges, place Dupuy et sur le parvis de Saint-Sernin.

Quant aux décors, ils sont en partie fabriqués en Bioprint, un matériau issu de la canne à sucre. L'éclairage, lui, est en LED à 100%. Cela représente 553.000 ampoules.

Visuellement, il y a aussi du changement place Wilson. La scénographie de la fontaine Goudouli est complètement renouvelée, avec des arches animées et des sapins décorés en rouge, ou carrément installés au milieu des jets d'eau. Rue Alsace-Lorraine, les 800 mètres de plafond lumineux blanc sont de nouveau déroulés.

Le budget consacré aux décorations de Noël est de 700.000 euros. "C'est stable par rapport à l'année dernière. La nouveauté, c'est que nous sommes passés à des contrats de location", précise Jean-Baptiste de Scoraille.

120 chalets place du Capitole

La place Charles-de-Gaulle, à la sortie du métro Capitole, sera un des épicentres des festivités, avec des animations autour du Père Noël, du 26 novembre au 31 décembre. Quant au village de Noël, il revient à quelques mètres de là, sur la place du Capitole. À partir du 26 novembre, 120 chalets seront ouverts dès 10h30.

La mairie lance aussi un "marché artisanal et solidaire" sur les allées Jules-Guesde, pour une consommation alternative. Il se déroulera du 4 au 19 décembre.