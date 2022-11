Noël approche et les festivités commencent à La Rochelle

C'est à l'occasion du Marathon de la ville que la municipalité décide de lancer les festivités de fin d'année. Dès le 27 novembre de 17 heures à minuit et de 6 heures à 8 heures l'hyper centre rochelais sera illuminé par cinq kilomètres de guirlandes et une centaine de motifs différents. Jean-François Fountaine, maire de la ville, tient à ce que les décors respectent la planète et la convivialité de l'ambiance de Noël.

Un Noël solidaire

C'est le premier pilier souhaité par la mairie. Cette année "On ne laisse personne sur le bord de la route" affirme Marie Nédellec, adjointe au maire en charge des Commerces et attractivité locale responsable. Le 10 décembre au Marché d'Hiver, Place de Verdun, La Soupe des Chefs organisée par le Lions Club servira de la soupe au profit d'une association pour une charentaise-maritime atteinte de la Maladie de la Lune. C'est aussi le retour des Boîtes de Noël, toujours au Marché d'Hiver, sera mis à disposition une boîte dans laquelle pourront être déposés des dons.

Un Noël durable

Les illuminations sont installées depuis octobre et entièrement équipées d'ampoules LED, ce depuis cinq ans. Ce système permet à la mairie de consommer moins, en illuminant autant que les années précédentes. En parallèle l'immense sapin de la Place de l'Hôtel de Ville sera remplacé, pour la première fois, par deux structures posées de part et d'autre de l'entrée de la mairie. Ces structures seront décorées par des éléments végétaux issus des espaces verts de la ville.

Un Noël créatif

Et la magie intervient ici, près des trois marchés de Noël prévus dans la ville. Le premier est le village posé aux pieds de la grande roue. Ouvert dès le 9 décembre, la traditionnelle descente du Père Noël de la Grande Roue aura lieu sous les regardes ébahis . On retrouvera aussi le Marché d'Hiver Place de Verdunà partir du 7 décembre, l'inauguration sera le 10, à 18 heures, avec une représentation de danse des élèves de l'école Jacopit. Puis le Marché Artisanal et ses 36 stands de producteurs locaux pour acheter ses cadeaux de Noël du Cours des Dames du 15 au 24 décembre.

D'autres événements ayant pour but de rassembler sous la convivialité auront lieu, notamment la Parade Amoureuse du Vieux Port le 9 décembre de 18 heures à 19h30 et le bal du premier de l'an, aussi sur le Vieux Port.