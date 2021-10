Noël avant l'heure : pourquoi Limoges installe déjà ses illuminations ?

"Halloween n'est pas encore passé et on se croirait déjà à Noël" s'étonne Célia en levant les yeux vers les illuminations qui ornent déjà certaines rues du centre-ville de Limoges. Face aux ours polaires accrochés aux lampadaires, la jeune femme trouve quand même que "c'est mignon". Mais si tôt, ce n'est pas vraiment du goût de tous les limougeauds. A la mairie, on ne compte plus les remarques sur le sujet, mais c'est impossible d'attendre précise Sarah Gentil, l'adjointe chargée de l'évènementiel.

2 mois d'installation pour 7 km de guirlandes et suspensions

Pour faire naître la magie des fêtes, c'est comme pour fabriquer les jouets dans l'atelier du Père-Noël : il faut s'y prendre à l'avance. Voilà comment on peut résumer la situation, qui s'illustre aussi avec des chiffres. Il faut 2 mois pour installer les 7 kilomètres de guirlande et suspensions, répartis dans 51 rues, 25 places et quelques monuments. "Le délai est incompressible" insiste Sarah Gentil en précisant que ce travail a donc débuté dès fin septembre, d'abord sur les extérieurs de la ville et progressivement vers le centre.

Cette mission est confiée aux 12 électriciens des services techniques de la mairie. Juchés sur leurs nacelles, ils interviennent de jour comme de nuit, pour éviter de trop perturber la circulation dans les rues les plus fréquentées. Ça leur permet aussi de travailler en toute sécurité aux abords des câbles des trolley bus, où l'installation nécessite encore plus de précautions.

Une heure d'illuminations en moins, pour compenser la hausse du prix de l'électricité

Cette année Limoges a déboursé 38.000 euros pour changer les décorations qui n'étaient pas réparables. Budget équivalent à l'an dernier. La ville assure d'ailleurs faire des efforts sur ces dépenses, qui s'élévaient parfois jusqu'à 150.000 euros par le passé. L'extinction des feux est aussi avancée à une heure du matin cette année, au lieu de deux heures auparavant. Une manière de compenser la flambée du prix de l'électricité, même si toutes les illuminations sont désormais équipées d' ampoules LED, qui consomment moins.