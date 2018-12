Noël avec un peu d'avance pour des sans-abri du Mans

Le Mans, France

Assis à l'écart, dos à la baie vitrée qui donne sur le stade, visiblement intimidé, Diamènténo, 24 ans se dit très touché par cette invitation : "c'est génial! Ca prouve, une fois de plus qu'il y a encore des gens, sur terre, qui ont du coeur. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Dans ces moments là, on se sent exister, on se sent vivant. Car souvent, on est stigmatisé, à l'écart de la société. Il y a encore des gens qui font des choses avec le coeur et non par intérêt".

"Noël est d'habitude une période de déprime"

Une parenthèse festive qui fait du bien à la centaine de sans-abri, rassemblée ce jeudi soir dans un salon du stade MMAréna car très régulièrement, la période de Noël est difficile à vivre pour eux témoigne Paulo qui a déjà passé une vingtaine d'années dans la rue : "effectivement, quand j'avais mes enfants Noël avait une signification. Maintenant que je suis déraciné, sans enfant, Noël n'est plus pareil. C'est plutôt une période de déprime. Quand des personnes, comme ce soir, pensent à nous, ça nous réchauffe le cœur, c'est un cadeau énorme!"

Un changement de regard sur les sans-abri

Ce Noël solidaire est le prolongement du salon de coiffure gratuit pour sans abri installé place des Comtes du Maine au Mans au début de l'été. Ces initiatives portent leurs fruits, se réjouit Jean-Luc Catanzaro, président de l'association "Un regard, un sourire!" : "eux me disent que depuis que nous avons commencé ces opérations là, les gens les regardent un peu plus qu'avant, dans la rue. Ça change!" Durant cette soirée de Noël, les sans-abri ont aussi pu se fournir en vêtements grâce aux dons de l'association La cravate solidaire.