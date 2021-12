"Noël, c'est avec le masque et le vaccin autour de la table" disent de nombreux Biterrois

La préparation du repas de Noël est un véritable casse-tête pour bon nombre de familles à cause du Covid-19. Quelles mesures prendre pour éviter d'être contaminé ? Exclure ou pas les non-vaccinés autour de la table ? Certains y pensent vraiment. Ce n'est pas le cas de Magalie. "Il est hors de question d'exclure qui que ce soit. Surtout le 24 au soir" dit cette Biterroise.

Vendredi soir ils seront dix autour de la table. "Ma belle-fille est la seule à ne pas avoir reçu d'injection. Elle sera à nos côtés. Nous n'allons pas la laisser seule". De nombreux Français ne partagent pas ce point de vue. D'après un récent sondage Elable réalisé pour l'Express, 25 % de Français ont l'intention de refuser une personne non-vaccinée autour de leur table. "Je ne lui demanderai pas pour autant de test antigénique. Elle ne supporte pas. Et pas question de me fâcher avec elle, encore moins avec mon fils."

Selon les derniers chiffres, 75,8% de la population bénéficie d'un schéma vaccinal complet. Chez Paul à Sauvan, ils seront 16 autour de la table, "nous sommes tous vaccinés et testés aussi. C'est nécessaire, car même vaccinés nous pouvons être porteur du virus. On ne prend pas de risque. On fait attention à nos personnes âgées. C'est un moment de famille et cela fait un moment que nous ne nous sommes pas réunis et tout le monde en a besoin."

Les gestes barrière et les précautions seront encore de rigueur dans de nombreuses familles

Mais ce n'est pas le cas partout. Car le Covid-19 est parfois synonyme de conflit. Trois personnes interrogées sur cinq se disent gênées et prendraient davantage de précautions s'ils devaient faire la fête avec un non-vacciné. Les plus de 65 ans sont les plus nombreux à partager cet avis.

Le sujet divise et donne lieu à des conflits.

Le contexte sanitaire complique les réunions familiales. Le sujet divise alors que le niveau de contamination est chaque jour plus élevé. "Nous n'étions pas d'accord avec ma femme. Elle a eu le dernier mot'' dit Antoine. "Ses parents non-vaccinés seront finalement avec nous. Nous prendrons des mesures. Dans l'après-midi, tout le monde ira faire un autotest."

Test ou pas avant de se réunir ? Et le masque autour de la table ?

C'est aussi le cas chez Sophie. Ils seront 20 ce soir-là. "Nous n'avons voulu exclure personne. En revanche, nous prendrons nous aussi les mêmes précautions, test antigénique et masque pour tout le monde. Le risque est trop grand. Pas question de tenter le diable et finir ensuite chez le médecin" rajoute Paul.

Il est naturellement possible de se réunir en famille ou entre amis pour les fêtes de fin d'année. Aucune restriction n'a été annoncée à ce stade, ni de couvre-feu ou de limite de déplacement. Les Français devront toutefois être "raisonnables", a martelé cette semaine le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy lors d'une audition au Sénat.

D'ici les fêtes, il conseille de limiter fortement les repas entre amis et les pots de fin d'année. "Si on ne fait pas ça, on sera obligé d'aller vers des restrictions plus lourdes."

Mais à la remise des cadeaux, la traditionnelle bise sera-t-elle maintenue ? Comment faire pour que les enfants ne se jettent pas sur papi et mamie ? De nombreux Biterrois avouent avoir du mal à résister à la tentation.