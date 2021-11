Noël : c'est le rush chez les producteurs de sapins normands

C'est la période la plus importante de l'année ! Les producteurs de sapins de Noël sont en plein rush pour livrer les commandes. "C'est très très intense, lâche dans un sourire Mickaël Guettier, co-gérant des Sapins du Bocage à Vassy, commune de Valdallière. En moyenne, là en pleine saison, on est à quinze semi-remorques par jour." Pour faire face, l'équipe des neuf salariés permanents de l'exploitation agricole passe à une cinquantaine d'employés pour la saison.

"Mais on a des difficultés de recrutement, tempère l'agriculteur. Manque de personnels ou pas, on travaille. Il faut honorer les commandes." En plus du manque de main d'œuvre, qui fragilise encore plus les effectifs en temps de covid, les producteurs normands sont aussi confrontés à la pénurie de bois qu'ils utilisent notamment pour faire des pieds pour emboîter les sapins de Noël.

Les sapins de Noël sont mis sur palette pour être livrer chez les clients © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Des sapins de Noël "made in Normandie" aux Antilles

Pour la première fois cette année, les Sapins du Bocage livrent une production 100% normande. Après avoir doublé leurs volumes de plantation en 2014-2015, ils ont procédé à la découpe des nouveaux plants. "Un sapin met six ans environ à pousser avant d'être coupé, précise Mickaël Guettier, pas peu fier de proposer des sapins entièrement produits localement. Avant, on était obligé d'importer des sapins car on ne répondait pas totalement à la demande."

Les arbres s'exportent ainsi en Europe notamment en Belgique. Mais les premiers sapins sont partis fin octobre direction les Antilles notamment en Guadeloupe et en Martinique, mais aussi sur l'île de La Réunion.