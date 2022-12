Noël dans le Calvados : la surveillance des huîtres renforcée

Les parcs à huîtres de Grandcamp-Maisy et Féfosse-Fontaine sous haute surveillance avant les fêtes de fin d'année

Très prisé des menus de fêtes, les huîtres et autres coquillages sont aussi très convoités par les voleurs. Des malfaiteurs qui vont "directement chercher des poches d'huîtres" pour "les consommer ou pour les revendre sur un marché parallèle" explique le chef d'escadron Pierre Thoumelin de la compagnie de gendarmerie de Bayeux, il est chargé de superviser les opérations de surveillance sur la base conchylicole de Grancamp-Maisy et Géfosse-Fontaine dans le Calvados.

Le Calvados produit en moyenne 6200 tonnes d'huîtres par an. © Radio France - Elodie Touchais

70 % de la production du Calvados consommée pendant les fêtes de fin d'année

Premières concernées par ces vols : les 27 entreprises de la base de Grandcamp-Maisy qui ont donc investies. Un système de vidéosurveillance a été installé sur tout le secteur et il est performant à en croire le président, Guy Lecourtois qui assure que tous les accès de la zone sont surveillés, "plaques d'immatriculations, visages : on est capables de vous identifier" dit-il.

Les 27 ostréiculteurs de la base conchylicole se sont dotés d'un système de vidéosurveillance © Radio France - Elodie Touchais

170 hectares de parc conchylicoles surveillés par les gendarmes du Calvados

Les professionnels de la filière peuvent aussi compter sur la présence des gendarmes du Calvados. "L'idée est d'occuper le terrain, qu'on le rende dangereux pour les voleurs" explique Thierry Mosimann, le préfet du Calvados qui mise sur le pouvoir de dissuasion du dispositif déployé depuis la mi-novembre et jusqu'au début du mois de janvier 2023 sur cette base conchylicole de Grancamp-Maisy.

Les voleurs tentés de venir se servir en huîtres devront déjouer la présence renforcée des gendarmes du Calvados. Les grands moyens sont déployés détaille le chef d'escadron Thoumelin. Quotidiennement, nuit et jour, "des patrouilles à pied ou en véhicules" seront présentes sur le littoral. D'autres militaires pourront aussi être postés la nuit. Il s'agit du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie qui pourra se cacher, "se dissimuler dans la nature pour avoir des vues sur l'estran" et ainsi surprendre les voleurs en flagrant délit.

Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie du Calvados pourra aussi être caché dans la nature pour surprendre les voleurs © Radio France - Elodie Touchais

La garde républicaine de Deauville en renfort pour plus de réactivité

Les gendarmes équipés de motos tout-terrain seront aussi présents. Tout comme ceux de la garde-républicaine postée de manière permanente depuis le mois de septembre à Deauville. Des équipes plus mobiles et réactives et qui peuvent surveiller "les chemins côtiers difficiles d'accès" mais susceptibles d'être empruntés par les voleurs.

La garde républicaine assurera la surveillance des sentiers côtiers et pourra se rendre au plus près des zones de production © Radio France - Elodie Touchais

A partir de la mi-décembre, la surveillance des gendarmes du Calvados sera recentrée autour des entreprises et zones de production. Au plus fort du dispositif, jusqu'à 40 militaires peuvent être mobilisés simultanément sur la zone conchylicole de Grancamp-Maisy et Géfosse-Fontaine.