Moulins-lès-Metz, France

Dernière ligne droite pour que tout soit prêt le 24 décembre, au soir du réveillon de Noël.

Et comme le rapporte cette enquête réalisée par l'institut YouGov pour le site internet ma-reduc.com, les Français sont 86% à prévoir fêter Noël cette année. Du coup, les magasins sont bondés. C'était le cas du centre commercial Waves, à Moulins-lès-Metz ce week-end.

13 000 véhicules contre 10 000 habituellement

Et tous les voyants sont au vert pour le directeur technique du centre commercial, Carmelo Pitrozzella: "Au mois de décembre, on recense en moyenne 13 000 véhicules alors qu'en temps normal, c'est plutôt de l'ordre de 10 000".

Pour participer à l'ambiance festive, des animations ont été installées comme une maison du père Noël (le vrai) ainsi que des chalets pour se restaurer.

Comme les enseignes, la maison du père Noël est prise d'assaut. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Mais ce que sont surtout venus chercher les familles, comme Laurence et David, ce sont les cadeaux qui orneront le pied des sapins.

Ce couple de Rozérieulles est encore loin d'avoir tout cocher sur la liste des cadeaux et pour cause: "C'est tout le catalogue de jouets qui est sur la liste de mes filles", s'en amuse la maman, bien que la mission du jour soit chargée, comme s'en inquiète le papa: " On a tout misé sur aujourd'hui. La semaine on travaille, après on n'aura plus le temps. C'est donc aujourd'hui ou jamais".

Dans les 42 enseignes à Waves, c'est l'effervescence. Même si certains clients disent ne pas trouver le temps long, "Trois minutes d'attente en caisse à peu près", estime George; en caisse, c'est une tout autre histoire: "On n'arrête pas", racontent Estelle et Alice, employées chez Intersport.

Mais si en moyenne pour un quart des Français, les emplettes se réalisent début décembre, Mia ne changerait ses habitudes, de tout faire à la dernière minute pour rien au monde: " C'est l'esprit de Noël, c'est top de voir les magasins remplis. On ressent Noël!".

Cette habitante de Marly sirote encore quelques instants son chocolat chaud avant de se replonger dans la foule.