L'association Droit au logement organisait ce lundi 24 décembre un "Noël des sans logis". Près de 300 personnes se sont rassemblées devant le ministère du logement.

On n'oubliera pas que le président de la République a dit qu'il n'y aurait plus personne cet hiver à la rue. On ne manquera pas de lui rappeler" - Jean-Baptiste Eyraud, président DAL