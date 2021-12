Noël : emballez vos cadeaux avec du tissu

L'association Recycl'Arte proposait ce mercredi un atelier au jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz pour apprendre à emballer ses cadeaux en recyclant du tissu. Une activité ludique et écologique, pour passer un Noël original tout en offrant une seconde vie aux vêtements dont on ne se sert plus.

C'est une pratique qui nous vient tout droit du Japon : le Furoshiki. Il s'agit de l'art d'emballer des cadeaux, ou même son repas, dans du tissu, en pliant ou nouant ce dernier. Au jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz, ce mercredi, une petite dizaine de curieux sont venus s'initier à cette pratique, à l'initiative de l'association Recycl'Arte. Pendant plus d'une heure et demie, à grands coups de ciseaux et dans une ambiance bon enfant, les participants ont laissé libre cours à leur imagination pour emballer leurs cadeaux.

Après quelques tentatives, les efforts sont enfin récompensés... même si certains paquets sont plus réussis que d'autres. © Radio France - Rémy Doutre

Une activité ludique et créative

D'abord timides, les apprentis plieurs se sont vite pris au jeu. Armés de ciseaux crantés, face à une pile de tissus qui n'attendaient qu'eux, ils ont pu laisser laisser aller leur créativité. "Il y a quelques techniques, à appliquer en fonction de la forme des objets, révèle Agathe, venue former la petite assemblée pour l'association Recycl'Arte. Par exemple, on peut choisir d'attacher deux extrémités avec un ruban, comme un bonbon, ou bien de nouer les quatre coins du tissu ensemble."

Il vaut mieux être bien équipé pour découper le tissu. © Radio France - Rémy Doutre

Christelle reconnaît avoir dû batailler avant de trouver une solution : "Avec du papier, la solution de facilité c'est de mettre un bout de ruban adhésif. Là, il faut être un minimum ingénieux pour que tout tienne ensemble." Après s'être creusé les méninges, et s'être amusé de résultats parfois approximatifs, chacun trouve une solution et prend vite le pli. Comme William, à dix ans, ce jeune luzien emporte même avec lui quelques morceaux de tissus. "Cet après-midi m'a beaucoup plu, confie-t-il avec un grand sourire. J'ai même réalisé une carte de vœu à l'aide de chutes de tissus."

Une démarche écologique

Derrière le côté "fait-maison", emballer ses cadeaux avec du tissu relève aussi de la démarche écologique. "C'est vrai qu'à chaque Noël, ou anniversaire, on se retrouve avec des piles de papier dont on ne sait plus quoi faire" acquiesce Fabienne, en plein découpe d'un ruban à partir d'une ancienne robe. La réutilisation du tissu permet d'éviter de gaspiller ce papier, et ainsi que de faire quelques économies. D'autant plus que le tissu d'emballage peut à nouveau être réutilisé pour d'autres usages. "Enduit de cire d'abeille, il permet de fermer des pots ou des plats sans couvercles, explique Agathe. La cire imperméabilise le tissu, qui en plus se nettoie très facilement à l'éponge, sous l'eau froide."

Ici, c'est une courge qui a servi de cobaye, pour un emballage en papillotte. © Radio France - Rémy Doutre

À la différence du papier, il est certain qu'il n'y a pas la satisfaction d'arracher l'emballage pour dévoiler le cadeau. "Mais son côté DIY* lui donne aussi de la valeur, ça compense" sourit Agathe, en train de ranger les chutes de tissu, une fois l'initiation terminée.

*Do It Yourself, "fait soi-même" en anglais.