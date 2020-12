Noël en Corse : Plus de messes mais moins de fidèles dans les églises ?

Les églises s'organisent pour les célébrations de Noël. Le diocèse de Corse appelle à respecter les règles anti-Covid-19 : un rang sur deux et un siège sur trois occupés, sauf pour les familles qui peuvent rester en groupe.

Certaines églises prennent même des réservations par téléphone, une première sans doute. Vicaire général et actuellement administrateur du Diocèse -en l'attente de la nomination d'un nouvel Evêque de Corse*- le père Jean-Yves Coeroli appelle au "civisme" et à se rapprocher de sa paroisse avant de se rendre aux offices.

"On doit uniquement occuper un banc sur deux et un banc sur trois, excepté pour les familles, où les personnes peuvent rester les unes à côté des autres. Un certain nombre de prêtres surtout en ville, vont multiplier le nombre de messes pour que davantage de fidèles puissent venir, compte tenu des consignes sanitaires. Par exemple, à Ajaccio, il y aura trois messes ce 24 décembre à St Roch, et à la Cathédrale aussi. [...] Si vous appelez pour vous inscrire à une messe où il y a déjà du monde, votre prêtre va vous dire de vous inscrire plutôt à la suivante".

A Calvi, le père Valery n'est "pas à la lettre"

Dans le bassin de Calvi, qui compte huit églises, deux prêtres ont été appelés en renfort pour pouvoir officier y compris pour la messe prévue comme chaque année pour les légionnaires du camp Raffalli (l’aumônier est au Liban actuellement). Dans la cité de Christophe Colomb, une messe supplémentaire a même été rajoutée à Ste Marie Majeure, pour éviter l'embouteillage dans l'église, où 400 personnes se rendent à la messe de 18h d'habitude. Pour autant, l’abée Valery, archiprêtre et responsable du secteur Calvi-Balagne, ne tient pas à imposer à ses paroissiens des mesures drastiques.

"On a rajouté des messes pour que ce soit plus fluide. J'ai essayé de trouver des confrères de façon à ce qu'il y ait des messes un peu partout, pour que les gens évitent de remplir une église plus qu'une autre. Nous serons 4 prêtres pour 8 églises dans le bassin. A Calvi, nous nous sommes organisés différemment. Habituellement il y a la messe "des familles" à 18h et celles de minuit, et nous y avons ajouté une messe à 16h30. [...] On recommande de venir avec le masque et de garder les distances, c'est tout. On n'a pas voulu compter les gens ou mettre des barrières. Je le dis franchement, je ne suis pas à la lettre. Du moment que les gens ont le masque, le gel à l'entrée de l'église et communient dans la main..."

La paroisse St Pierre-St Paul ironise sur Facebook

Un contexte et des consignes qui ont quelques peu éloigné certains fidèles ces dernier temps. "Certains ont peur de revenir depuis mars", confie même l'abbé Valery, tandis que d'autres se sont mis aux offices diffusés sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le compte Facebook de la paroisse St Pierre - St Paul à Ajaccio où l'on trouve un peu de légèreté , en ce Noël si particulier :