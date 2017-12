Dordogne, France

Caviar du Bery, caviar d'Aquitaine et même caviar de Neuvic. Au Auchan de Marsac sur l'Isle, on ne trouve pas moins de cinq références de caviar. Un produit qui se vend désormais dans beaucoup de grandes surfaces et surtout qui est de plus en plus abordable pour les Périgourdins.

Dans ce magasin, comptez entre 30 et 40 euros les 30 grammes de caviar. Un argument non négligeable qui pousse de plus en plus de personnes à acheter du caviar pour les fêtes.

"Le caviar est de moins en moins vu comme un produit de luxe. Il y a de plus en plus de curieux. Les gens voient qu'ils peuvent s'en offrir et ils sont contents de découvrir ce nouveau mets" explique Marie Meynaud, manager au Auchan de Marsac sur l'Isle. En ce moment, le magasin vend à peu près 10 boîtes par jour.

Les boites de caviars sont exposées dans une vitrine et présentées sur demande par des vendeurs © Radio France - Manon Derdevet

"En achetant ce genre de produit, les gens vont se faire une fausse idée de ce qu'est vraiment le caviar"

Une nouvelle manière de consommer mal vue par les producteurs de caviar de Dordogne. Au-delà de la concurrence, pour Laurent Sabot, producteur à Montpon, cette nouvelle offre risque de donner aux consommateurs une mauvaise image du caviar. "Les caviars proposés par la grande distribution ne sont pas de la même qualité que ceux des producteurs. En achetant ce genre de produit, les gens vont se faire une fausse idée de ce qu'est vraiment le caviar"

Mais pour le moment, manger du caviar n'est pas un réflexe qu'ont adopté tous les Périgourdins. Ils sont très peu cette année à avoir les petits œufs d'esturgeons noirs sur leur table de réveillon.