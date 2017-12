Périgueux, France

Pour les commerces qui font relais-colis c'est la dernière ligne droite. A moins d'une semaine de Noël les colis à livrer sont très nombreux et le bal des livreurs et des propriétaires est incessant.

60 colis livrés chaque jours

A Périgueux, dans le tabac presse de Vanessa, les colis ont envahi toute l'arrière boutique. La propriétaire du magasin fait relais-colis depuis 9 ans mais chaque année Noël est toujours la période où elle a le plus de colis. "En ce moment je reçois environ 60 colis par jours. Les retardataires sont nombreux alors les paquets aussi !" explique Vanessa. Une cadence effrénée pour elle qui doit gérer à la fois son commerce et le relais colis.

Elle l'observe, la solution du relais colis est choisie par de plus en plus de Périgourdins. "Les gens font de plus en plus leurs courses de Noël sur internet donc c'est la conséquence logique. Pour eux c'est moins cher, plus pratique et moins fatiguant que d'aller faire les magasins"

Je peux passer prendre mon paquet quand je veux

A quelque jours de Noël, les gens font désormais la queue devant les relais colis. Caroline a choisi ce mode de livraison car c'était celui qui lui semblait le plus flexible. "Je peux passer prendre mon paquet quand je veux, ce n'est pas loin de chez moi et c'est ouvert tard. Avec la Poste, si on est pas là au moment de la livraison, on ne peut pas récupérer son colis. Je trouve que les relais colis c'est plus sûr."

Les paquets vont continuer à arriver par centaines dans les relais de Dordogne, jusqu'au jour de Noël pour les commerces qui n'auront pas baissé le rideau.