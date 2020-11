Noël en pleine crise sanitaire : des Mayennais très prudents et vigilants pour les fêtes de fin d'année

Noël en famille cette année, de plus en plus compromis malheureusement

Emmanuel Macron est attendu ce mardi soir pour dévoiler les grandes lignes d'un confinement allégé, fixer "un cap" et évoquer la stratégie du gouvernement pour vacciner la population contre la Covid-19, alors que la crise sanitaire pèse plus que jamais sur l'économie et le moral des Français.

Si des annonces concrètes sont attendues, comme la réouverture des commerces autour du 1er décembre, le chef de l'Etat a assuré vouloir donner "de la cohérence, de la clarté, un cap". Il s'adressera aux Français mardi à 20h lors d'une allocution radio-télévisée.

Et Noël alors ? Le Président de la République en parlera peut-être. Pourra-t-on le fêter comme d'habitude ? Sans doute pas. Ces Mayennais, que Germain Treille a rencontrés, disent vouloir rester prudents et vigilants.

ECOUTEZ Copier

Ces jeunes Mayennais, croisés près d'un établissement scolaire, eux, ne s'attendent pas à des miracles, ni pour Noël, ni pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.