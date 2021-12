Noël en tournée avec une infirmière libérale creusoise qui finit l'année épuisée

Noël rime avec cadeaux... et boulot. C'est notamment le cas des infirmiers libéraux. Ils finissent l'année fatigués, parfois sur les rotules, en raison de la charge de travail qui augmente en pleine pandémie, ajoutée à la difficulté du métier exercé dans un désert médical.

Sylvie exerce depuis 38 ans dans les environs de Guéret. Elle travaille de 6 à 13h et peut parcourir jusqu'à 150 km par jour pour aller voir ses patients. Nous l'avons suivie pour sa tournée du Réveillon le 24 décembre. Elle hausse les épaules : "Les gens sont à la fête, nous on est au travail." Petite consolation : certains patients, reconnaissants, lui offrent des macarons.

En une matinée, elle rencontre 30 à 40 personnes. Le coronavirus rallonge ses journées : "Les tests PCR, les tests antigéniques et les vaccinations à domicile, les surveillances de personnes qui ont le covid s'ajoutent à la charge de travail habituelle", souffle-t-elle. "On se sent épuisés physiquement, et avec les gens on est à cran, énervés. Tous mes collègues infirmiers et médecins le disent aussi."

De plus en plus de patients se retrouvent sans médecin traitant, ce qui complique également son quotidien : "On a des médecins partis à la retraite donc c'est difficile d'essayer de leur trouver un autre médecin." Cette année, Sylvie fêtera Noel en famille le 29 décembre. Pour elle ce sera un repos, bien mérité.