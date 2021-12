Noêl en Vendée : La Poste doit distribuer deux fois plus de colis que d'habitude

Effervescence… Comme à chaque fin d’année, La Poste doit géérer l’explosion du nombre de colis à distribuer. C’est le cas notamment à plateforme multi flux de La Roche- sur-Yon. C'est là qu'arrivent tous les courriers et colis avant d'être redistribués sur l'ensemble de la Vendée.

Le déchargement d'un camion © Radio France - Philippe Rey-Gorez

De mi-novembre à fin décembre, la plateforme passe de 14.000 colis par jour à près de 30.000. Il y a 14 camions par jour, 12 tournées supplémentaires, et pour l’occasion, La Poste a recruté 30 saisonniers. Ils sont formés, et s'activent sur les tapis roulants sur lesquels les colis ont été déposés. Ils doivent les répartir dans de grands bacs correspondants aux communes du département. C’est le cas de Maeva : « Au début, c’est un peu compliqué, parce que les codes postaux, on n’a pas vraiment le temps de les voir. Il faut essayer de faire comme on peut pour être opérationnel ».

Explosion du E-commerce

Au niveau national, La Poste avait enregistré un record de colis en 2020, avec une augmentation de 30%, et c’est une tendance qui se retrouve en Vendée. Pour Gérald Liano, le directeur de la plateforme de La Roche-sur-Yon, c’est clairement un effet de la crise sanitaire : « La crise sanitaire a été un accélérateur du E-commerce. Les gens se sont habitués à acheter en ligne, et on a encore des parts de marché à développer. En Grande- Bretagne, le E-commerce représente 25% du marché du colis. En France, nous sommes encore entre 10 et 15% »