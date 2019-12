Noël : entre grèves et tempêtes, pas simple de préparer son repas

Dernière ligne droite pour préparer son repas de famille, avant le réveillon de Noël. Un exercice qui se révèle parfois complexe, entre les tempêtes, qui ont entraîné une hausse du prix de certains produits, et les grèves qui rendent incertaines certaines réunions familiales.

Les charentais maritimes préparent leur repas de Noël, entre grèves et tempêtes

Ce sont des incontournables des fêtes de fin d'année : les repas du réveillon et de Noël. Truffes, saumon, poulardes, ou encore foie gras, il y a des incontournables. Comme chaque fois à la même époque, les producteurs de Charente-Maritime sont mobilisés pour répondre à la demande. Mais cette année, entre la météo capricieuse, et les grèves à la SNCF, la préparation du festin de Noël est parfois un peu chamboulée.

Des repas coûteux

Un repas de Noël, c'est souvent l'occasion de bien manger. Et qui dit quantité, et produits de qualité, dit parfois facture salée. Au marché central de La Rochelle, les clients en quête de produits sont attentifs à leur budget, même si "à Noël on se fait plaisir" reconnaissent la plupart d'entre eux. Pour ne rien arranger, cette année, les tempêtes successives ont parfois entraîné la hausse du prix de certains produits selon Jean-Laurent, poissonnier : "c'est comme tout il n'y en a pas beaucoup, donc automatiquement les cours montent".

Des grèves qui perturbent les repas de famille

Autre élément perturbateur cette année : les grèves à la SNCF, qui rendent incertains parfois les repas de famille. "On a quelques clients qui ne savent pas si les enfants viennent ou pas (...) donc c'est un peu compliqué" commente pudiquement Pascal, boucher. Cette influence de la grève sur le repas de Noël, Sarah Bon, gérante d'une société d'ostréiculture, la constate aussi : "on a eu pas mal d'annulation de commandes parce que certaines familles ne viennent plus, ou alors il y a des décalages de dates".

On sent bien que c'est instable au niveau des commandes - Sarah Bon

La plupart des producteurs du marché central de La Rochelle gardent malgré tout le sourire : même avec les grèves et les tempêtes, Noël reste l'un des moments les plus importants de l'année en termes de chiffre d'affaire.