Noël et Covid : les contraintes pèsent sur le moral pour Eric Charles, psychiatre à Limoges

Dans quelques jours, nous passerons un deuxième Noël sous Covid. Qu'avez vous prévu pour ce réveillon et ce jour de fête ? Pour certains, pas grand chose au vu des contraintes sanitaires et des recommandations du Conseil Scientifique. Une situation qui pèse sur le moral.

Sur le marché de Brive, les haut-parleurs crachent de la musique festive, à l'image de ce que prévoient Amandine et Noémie : "Repas de famille, bien manger, bien boire." Elles sont soulagées de ne pas avoir à se confiner.

Mais pourtant, ce Noël encore il faudra encore faire attention, comme la maman d'Eliott, 17 ans : "Ma mère met du gel hydroalcoolique un peu partout. On garde le masque partout, sauf à table évidemment." Victor, son ami, se prépare aussi un peu avant : "Ce que j'ai fait déjà l'an dernier, de ne pas trop voir mes amis et de ne pas trop sortir avant Noël histoire d'avoir moins de risque."

Deux ans que je n'ai pas embrassé mes grands-parents

Malgré tout, les précautions sont lourdes dans l'esprit d'Eliott : "C'est censé être un moment convivial et là avec le masque, on ne peut même pas embrasser notre famille. Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas embrassé mes grands-parents. Du coup, oui, c'est un peu pénible." Et c'est justement ce qui créent des troubles anxieux ou dépressifs explique Eric Charles, psychiatre à l'hôpital Esquirol de Limoges : "Quand les frustrations s'accumulent, à un moment ça finit par déborder. C'est aussi une forme aussi de charge mentale."

Noël, un moment socialisant

Ces contraintes pèsent forcément sur le moral de tout un chacun, poursuit Eric Charles : "C'est un moment où on va se retrouver. C'est l'occasion, et il n'y en a pas beaucoup dans une année, où des gens qui peuvent vivre très loin les uns des autres vont se retrouver et être en contact autrement que par SMS. Donc, pour ça a un côté extrêmement socialisant. L'être humain est un animal social."

Et puis, il y a également un problème de projection dans le temps, "en février je vais partir faire du ski, par exemple, et rien que d'y penser je prends du plaisir et j'anticipe que je vais en prendre. Or, là on se dit en février comment ça va être, est ce qu'on va avoir les masques, est ce qu'on va pouvoir partir ? On perd toute source de motivation et de plaisir". Mais en ces jours de fêtes, il faut quand même rester optimiste, rassure le docteur car cette année nous avons la vaccination.