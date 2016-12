Noël : la liste des cadeaux à éviter absolument

À trois jours de Noël, vous n'avez peut-être pas encore finalisé vos achats de cadeaux à mettre sous le sapin. Ça tombe bien : on vous fait une liste des cadeaux à éviter absolument !

Chaque année, c'est la même chose : vous devez vous creuser les méninges pour trouver le cadeau idéal à offrir à vos proches. Parfois, lors de l'ouverture des cadeaux, vous découvrez la mine déconfite d'un membre de votre famille, qui se force à sourire pour ne pas vous décevoir. Et même si on dit "c'est l'intention qui compte", pour éviter les déceptions, certains cadeaux sont déconseillés d'avance.

Les femmes ne veulent pas d'ustensiles de cuisine

Non monsieur, on insiste, n'offrez pas de casserole ou d'essoreuse à salade à madame, elle risque de vous revenir en pleine figure. D'après un sondage BVA pour la presse régionale, elles sont 20% à dire que ce cadeau ne leur plaisent pas. Évitez aussi les jeux vidéos (18%) ou encore, un bonnet (8%). Enfin, le chèque sous le sapin n'est pas non plus une bonne idée. Pourquoi pas un parfum, des produits de beauté, ou encore un voyage ?

Pas de cravate pour les hommes

C'est le cadeau détesté des messieurs : la cravate. Qu'elle soit à rayures, à pois, ou encore pire, qu'elle scintille et pousse la chansonnette, elle ne plaira pas sous le sapin et finira par se perdre au fond du placard à chaussettes. D'ailleurs, les chaussettes ne font pas non plus partie des cadeaux souhaités. Autre présent à éviter : l'objet de décoration. Les valeurs sûres : un livre, un accessoire ou encore un spectacle. Sondez vos proches pour éviter les mauvaises surprises...

À LIRE AUSSI ►►► Cadeaux de Noël : des idées de beaux livres pour tous les goûts