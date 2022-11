Noël : la ville de Tours citée par le prestigieux Guardian pour...sa patinoire sans glace !

La ville de Tours fait parler d'elle outre-Manche. Dans un article (en anglais) du prestigieux Guardian, l'un des journaux les plus lus au monde, consacré aux festivités de Noël et à la sobriété énergétique, la ville est citée en exemple pour… sa patinoire sans glace ! Tours se trouve aux côtés de Strasbourg, Mulhouse et d'autres villes allemandes. "Ca n'a pas de sens de garder de la glace, quel qu'en soit le prix, juste pour conserver un sentiment de Noël" argue Martin Cohen, interrogé par le quotidien britannique. L'élu en charge de la Transition énergétique estime qu'avec le réchauffement climatique, "les gens doivent accepter un Noël sans neige, sans glace et sans sapins" tout en assurant que les municipalités devaient maintenir la féérie du moment.

France Bleu Touraine a testé cette patinoire lors du weekend d'inauguration. Parmi les convaincus, Eva, une Tourangelle venue avec son fils, qui ne regrette pas l'ancienne version, "un amas de glace fondue". La patinoire à glace avait coûté 15.000 euros en électricité en 2020, 7.500 euros l'an dernier après réduction de sa surface.

