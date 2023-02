Noël Le Graët n'a plus "la légitimité nécessaire" à la FFF, selon la ministre des Sports

La ministre des Sports s'est de nouveau exprimée ce mercredi soir sur le cas Noël Le Graët, alors que la mission d'audit finale sur le fonctionnement de la Fédération française de football et sur la gouvernance de Noël Le Graët a été remis à la ministre. Amélie Oudéa-Castéra a répété que le président de la FFF, actuellement en retrait de ses fonctions , n'avait "plus la légitimité nécessaire pour représenter le football français", lui laissant le soin "dans les jours qui viennent de prendre le recul", sans appeler directement à sa démission.

"Je sais que Noël Le Graët est un homme de décision et qu'il prendra les bonnes pour la fédération", a ajouté la ministre des Sports dans une allusion à peine voilée. "S'il ne le fait pas, d'autres cordes de rappel sont là et pourront être activées", a-t-elle toutefois souligné. "Il est important que cette fédération puisse avancer, rebondir" et que "le Comex joue pleinement son rôle", a poursuivi Amélie Oudéa-Castéra.

Le rapport accablant de la mission d'inspection diligentée par le ministère des Sports pointe notamment des "prises de position publiques déplacées", "le comportement inapproprié" et "injurieux" de Noël Le Graët notamment "vis-à-vis des femmes", comportement pouvant "être accentué par la consommation excessive d'alcool".