Noël : les Français comptent dépenser 571 euros en moyenne

Noël, c'est une fête et des dépenses. Quel est votre budget cette année ? Entre les cadeaux, le repas, la déco... les Français vont dépenser 571 euros en moyenne selon l'enquête Cofidis.

Un budget stable pour deux-tiers des Français qui comptent faire plaisir avant tout en dépensant un peu plus pour les cadeaux qui restent le premier poste de dépenses : 340 euros en moyenne, soit 17 euros de plus que l'an passé. Arrivent ensuite les frais de bouche, comptez 130 euros en moyenne pour le repas, puis les transports, les vêtements, la décoration.

Il faut toutefois préciser que le budget moyen - 571 euros - est plus élevé que le budget médian qui lui est en légère baisse cette année : 448 euros contre 460 euros en 2017.

Les plus de 50 ans beaucoup plus dépensiers

Dans le détail, le budget peut varier du simple au double selon la catégorie professionnelle, ou selon l'âge des Français. Les moins de 35 ans dépensent deux fois moins (367 euros) que les plus de 50 ans (701 euros). Des dépenses qui peuvent atteindre presque 1 000 euros pour les cadres et professions libérales contre 478 euros pour les ouvriers. Enfin, on dépense plus à Paris (751 euros) qu'en province (530 euros).

Un Français trois met économise toute l'année pour Noël

Cette année, un Français sur cinq déclare que son budget sera inférieur à l'an dernier, notamment les femmes et les personnes âgées. En revanche, le budget reste stable pour deux Français sur trois et sera supérieur pour 13%.

Malgré une ambiance morose côté pouvoir d'achat, les Français redoublent d'ingéniosité pour optimiser leurs dépenses et assurer une belle fête de noël. Deux tiers des Français anticipent désormais, surtout les femmes et les parents, et achètent avant décembre, pour profiter notamment des prix bas, et des promotions avec le "black friday". Beaucoup profitent aussi de leurs points fidélités ou des ventes privées sur internet.

Certains (un tiers) ont même économisé toute l'année pour pouvoir faire plaisir le 25 décembre. Enfin, une petite minorité (1%) compte recourir au crédit à la consommation, notamment les jeunes de 25/34 ans (3%).