Noël : les Français vont y consacrer 568 euros chacun, plus que l'an dernier

L'inflation n'aura pas raison de la magie de Noël. D'après la dernière étude CSA pour Cofidis , les Français vont consacrer 568 euros de budget pour les fêtes, en hausse de 35 euros par rapport à Noël 2021.

354 euros de cadeaux, 127 euros de nourriture

Malgré une inflation à 6% sur un an (au mois d'octobre), les Français ne sont pas prêts à se priver pour Noël. Le premier poste de dépenses reste les cadeaux, avec un budget moyen de 354 euros, pour 7 cadeaux en moyenne par Français. La nourriture arrive en deuxième position avec une somme de 127 euros. A Noël, le repas, c'est sacré : seulement 5% des Français envisagent de réduire leurs dépenses en nourriture pour les fêtes !

Les Français n'ignorent pourtant pas le contexte économique. 8 sur 10 sont inquiets quant au prix des denrées alimentaires et 7 sur 10 sur les prix des cadeaux. Ainsi, ils vont réduire leurs dépenses sur des postes jugés moins prioritaires, comme la tenue vestimentaire ou la décoration.

Les seniors dépensent beaucoup plus que les jeunes

Il faut dire qu'ils ont plus de monde à gâter, mais les seniors se montrent particulièrement dépensiers pour les fêtes, avec un budget moyen de 725 euros pour les plus de 65 ans, contre 420 euros pour les 25-24 ans. Autre différence : les personnes sans activité professionnelle comptent dépenser 400 euros, contre 804 euros chez les retraités anciennement CSP+.

Préparation et anticipation

L’inflation et les diverses augmentations poussent les Français à anticiper toujours plus leurs dépenses : pour 40% d’entre eux, les achats commencent en octobre et novembre afin de profiter d’offres promotionnelles pour leurs cadeaux, comme le "Black Friday" .

Pour optimiser leur budget, les Français ont également recours à l’utilisation de "cash back" ou de points sur les cartes fidélité, plébiscité par 25% des Français ou encore le choix de ne faire des cadeaux qu’aux enfants pour 24% d’entre eux.

Les réservations sont en hausse de 7%

Noël est aussi une fête où l'on voyage. Plus d'1 Français sur 2 a prévu de partir quelques jours en vacances en fin d'année, avec un budget moyen estimé à 371 euros par personne, selon la ministre du Tourisme Olivia Grégoire. Un chiffre stable par rapport à l'an passé. En montagne, on se frotte les mains : les prévisions de réservations sont en hausse de 7%.