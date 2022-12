Noël : malgré la hausse de l'électricité, François tient à illuminer son jardin pour la 22e année à L'Horme

C'est sa passion depuis plus de 20 ans : chaque année, vers le mois d'octobre, François ressort des kilomètres de guirlandes, les boules et une figurine du Père Noël. Il lui faut environ deux mois pour décorer et illuminer son jardin dans un des quartiers pavillonnaire de L'Horme, dans la Loire. La mairie de la ville a même affrété un petit bus pour y emmener des personnes âgées. Et des dizaines de personnes se rendent chaque année devant sa maison, explique le propriétaire.

ⓘ Publicité

loading

Le jardin est allumé tous les jours entre 18h et 21h, impasse des Charmes à L'Horme.