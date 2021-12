Noël pantagruélique versus Noël light : les Toulousains sont divisés

Pour le Réveillon de Noël 2021 les Français ont prévu de dépenser en moyenne 117 euros, un budget en baisse de 17 euros selon le baromètre Cofidis 2021. Si la tradition d'un repas gargantuesque est toujours très présente, nous sommes de plus en plus nombreux à préférer faire un repas light, pour ne pas faire d'indigestion, par soucis pour la planète ou du fait de l'éloignement ou de l'absence de famille.

Ecologie, altruisme, famille éloignée

Il n'y a qu'à lire ces Toulousains rencontrés sous l'Arche Marengo à la sortie de la Médiathèque :

Je ne fais pas de gros repas le soir de Noël, avec les fêtes il y a trop d'accumulation, ça devient vite écœurant - Béatrice

Béatrice se contentera d'un menu simple légèrement amélioré avec du saumon fumée en entrée, des légumes verts et une cuisse de canard grillé en plat principal et un petit bout de bûche, accompagné "d'alcool avec modération". Cette quinquagénaire ne cache pas son attachement à l'écologie : "c'est aussi pour protéger la planète, il y a plein de gaspillage", Béatrice exprime également son altruisme : "il y a des personnes qui meurent de faim, il ne faut pas penser qu'à soi."

Yaman lui explique que "Noël n'est pas dans sa culture", qu'il "est souvent en déplacement" et que sa "famille est loin", alors le Réveillon ce sera avec des amis, en totale improvisation, au restaurant ou alors à la maison avec "une pizza améliorée avec de la mozzarella ou des pâtes avec une bonne sauce".

Richard sera seul à Noël et s'offrira un petit repas light chez lui. © Radio France - Pascale Danyel

Richard, tout sourire annonce qu'il sera seul à Noël : "je n'ai plus de parents, je n'ai pas eu d'enfants, mes amis sont tous avec leur famille donc je m'offre un repas chez moi et ça ne me fait pas de tristesse, Noël on se l'est fait la semaine dernière avec des mais dans un petit chalet de montagne". Alors le soir du Réveillon pas d'excès : "peut-être un verre de Bourgogne et un magret de canard, quelque chose de légèrement plus que la normale". Et il ajoute "je vais peut-être consacrer 7 ou 8 euros de plus que la normale, mais je ne fais pas ça pour le budget et je ne boycotte pas Noël non plus !".

"Il faut que ce soit gargantuesque !"

En parallèle aux repas lights, d'autres Toulousains continuent de mettre un point d'honneur à faire bombance le soir de Noël. Comme ces collègues de travail, agents immobiliers de l'avenue des Minimes, ravis de partager leur bonne humeur. Aline explique que chez elle l'apéritif est tellement complet qu'il remplace le repas : "on prévoit tellement d'apéro chez mes parents qu'on ne mange jamais le repas de Noël, du coup cette année c'est toasts en quantité le soir et repas le lendemain avec les grands-parents".

Ces quatre collègues de travail de l'avenue des Minimes feront bombance le soir de Noël, chacun dans leurs familles. © Radio France - Pascale Danyel

Pour Pierre-Louis, pas question de passer à côté d'un moment aussi festif que le Réveillon du 24 décembre : "c'est important de fêter Noël ensemble, il faut perpétrer les traditions, ma famille vient d'un peu partout, c'est l'occasion de passer un moment de plaisir ensemble.". Le menu s'en ressent donc : "dans l'assiette chez nous c'est langouste et foie gras. On s'offre des choses qu'on ne peut pas s'offrir tous les jours. Ma mère s'occupe des langoustes c'est la meilleure cuisinière et mon père qui est pâtissier s'occupe de la bûche, cette année elle est roulée à base de chocolat et de vanille."

Aussi enthousiaste que son collègue à l'approche du Réveillon Téo précise : "il faut que ce soir gargantuesque, excès de nourriture, de bonheur, de famille, il faut une dinde avec un chapon sur la table du foie gras, des blinis, un bon dessert et qu'on soit toujours à l'apéro à 22h, que le raps dure ne demi journée" Et le lendemain ? "c'est reparti avec la famille de l'autre côté".

Enfin, dans la famille de Julien c'est gigot d'agneau, et il promet "il y a aura beaucoup de monde, ça va durer deux jours, ce sera costaud".