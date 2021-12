Noël : pas de pénurie de jouets, mais quelques ruptures de stock à Châteauroux

Plus qu'une grosse semaine avant d'ouvrir les cadeaux sous le sapin ! Pour le Père Noël c'est la course, il faut tout préparer, et surtout vérifier que tout correspond à la liste envoyée ! Problème, cette année, malgré toute sa bonne volonté, certains jouets viennent à manquer ! Si la pénurie longtemps annoncée n'a pas eu lieu, il y a tout de même quelques jouets en rupture de stock. Le Père Noël doit donc s'adapter !

Pas de pénurie mais quelques ruptures de stock dans un magasin de jouet de Châteauroux. Copier

Cette année le Père-Noël a plus de mal à trouver les cadeaux

Dans ce magasin de Saint-Maur, près de Châteauroux, au milieu des Barbie, des LEGO, des Pokémon ou autres Playmobil, il y a parfois quelques trous et les derniers exemplaires partent très, très vite. C'est ce qu'a constaté Rose-Marie au rayon poupées : "J'avais repéré une Corolle l'autre jour et je la vois plus aujourd'hui. Et c'était il y a quelques jours, puisque c'était samedi, c'est très récent." Faute de retrouver son coup de cœur, Rose-Marie a opté pour une autre poupée Corolle, "mais aussi une très belle, donc je pense qu'elle va beaucoup aimer". En revanche, Marie-France, elle, cherche toujours désespérément un microscope pour son petit fils. "Il m'avait montré un modèle sur le catalogue. Ça fait deux fois que je viens et ils ne l'ont toujours pas". Cette année, les courses de noël ne sont pas de tout repos, "C'est plus compliqué cette année, parce que beaucoup de jouets, sont souvent en rupture, ou ne sont pas arrivés" constate cette grand-mère.

Pokemon et LEGO s'arrachent comme des petits pains

Et évidemment, ce sont les produits phares les plus touchés, comme l'explique le patron Jean-Luc Grivau qui nous fait un rapide tour du magasin. "J'ai jamais vu un rayon aussi dévasté" confie-t-il devant les LEGO. Certes, les rayons sont encore garnis mais certaines références manquent à l'appel c'est le cas des LEGO Harry Potter ou Ninja Go, dont il reste quelques boîtes seulement.

Certains marques sont plus touchées que d'autres, explique le patron du magasin, Jean-Luc Grivau. Copier

Autre marque touchée, les Pokémon et tout particulièrement : "les boosters, ce sont des cartes de collection" explique Jean-Luc Grivau. Problème, les réassorts sont difficiles voire impossibles. La livraison ayant été aussi tardive, "il y a un décalage" reconnaît-il. Certains clients sont venus trop tôt et le produit n'était pas encore là. D'autres arrivent maintenant, et le produit n'est plus là.

Certains LEGO ne sont déjà plus disponibles à une semaine de noël dans ce magasin. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un conseil : se replier sur un autre produit de la gamme

Alors si le père Noël veut éviter des cris et des larmes, d'ici une semaine, mieux vaut miser sur un équivalent. Certains marques permettent assez facilement cela, exemple Harry Potter. Le petit sorcier occupe un grand rayon à lui tout seul : "la gamme est tellement étendue que finalement les clients arrivent à trouver leur bonheur" explique le gérant. Il se veut rassurant "Des jouets vous en avez ! Du choix vous en avez !" lance-t-il tout sourire, et c'est vrai ! En revanche "ceux qui viennent avec une idée bien fixe par rapport à leur choix, ça peut être compliqué."

Fort heureusement, certaines gammes, comme Harry Potter, sont suffisamment diversifiées pour trouver son bonheur ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Si la course au cadeau est plus compliquée cette année, elle est aussi plus coûteuse pour le porte-monnaie. Les matières premières ont flambé, tout comme le prix du transport, et les prix de certains jouets ont augmenté jusqu'à 7% ou 8%.