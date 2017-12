Beaucoup de cadeaux et de repas pendant ces fêtes de fin d'année. En cette période de festivités et de vacances, n'oubliez pas de trier les emballages des cadeaux et les bouteilles en verre pour qu'ils soient recyclés.

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de longs repas et de cadeaux. Mais après les fêtes, il faut bien penser à recycler tous ces emballages.

"Une bouteille en verre sur trois n'est pas recyclée"

Pendant ces vacances de fin d'année, on a plutôt la tête à faire la fête et à s'amuser mais il ne faut pas se relâcher sur le tri des déchets. "C'est une période de grosse production d'emballages et de papiers, c'est en général une augmentation de 20% donc c'est le moment de faire des efforts et de bien trier" explique Richard Quemin, le directeur en Auvergne-Rhône-Alpes de Citeo, organisme chargé du recyclage en France.

Il reste de gros progrès à faire en matière de recyclage en France, puisque "près d'une bouteille en verre sur trois n'est pas recyclée mais enfouie" rappelle Jean-Frédéric Fabert, le président du SYPP, le syndicat des portes de provence pour le traitement des déchets.

"Ce n'est pas compliqué de trier les emballages des cadeaux de Noël, la plupart sont en carton, il faut les mettre dans le conteneur à carton et ce n'est pas grave s'il y a un peu de plastique dessus, on l'enlève ensuite au centre de tri" explique Richard Quemin.

Richard Quemin, directeur de Citeo en Auvergne-Rhône-Alpes. Copier

Un plan du SYPP pour améliorer la collecte du verre

Le SYPP et Citeo ont signé, à Montélimar, un plan de relance de la collecte du verre. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le syndicat des portes de provence pour le traitement des déchets vient de signer un plan de de relance de la collecte du verre avec Citeo. L'objectif est de passer de 28,6 kg de verre triés par an par habitant à près de 36 kg, soit une augmentation de 34 %. Les 171.190 habitants des 108 communes du sud Drôme-Ardèche et du nord Vaucluse (territoire du SYPP) trient moins le verre que la moyenne nationale qui est à 31,2 kg par an et par habitant.

"On va installer 86 nouveaux points de collecte du verre en 2018"

En 2016, un Ardéchois a trié en moyenne 55 kg d'emballages, dont 38 kg de verre sur l'année. Chaque habitant du département de la Drôme a trié en moyenne 48,8 kg d'emballages, dont près de 32 kg de verre. Dans le Vaucluse, un habitant a trié seulement, en moyenne, 39,6 kg d'emballages en 2016 dont 28,2 kg de verre.