Noël responsable et zéro déchet, c'est possible

Par Aurélie Lagain, France Bleu Vaucluse

La frénésie des achats de Noël se poursuit. Et pourtant, la tendance serait pour certains à limiter, pour éviter la surconsommation et tendre vers le zéro déchet. Noël zéro déchet, oui, c'est possible.