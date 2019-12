Noël solidaire : des petits lutins toulousains organisent une tournée de cadeaux pour les sans-abri

L'ambiance des fêtes a bel et bien imprégné les rues toulousaines, et dans la frénésie des achats de Noël des bénévoles se sont mobilisés, ce samedi 21 décembre, pour offrir des cadeaux aux sans-abri.

Toulouse, France

Comment fêter Noël différemment... de manière plus responsable et plus solidaire ? Un exemple avec ces bénévoles toulousains qui se sont mis dans la peau des petits lutins du Père Noël, ce samedi 21 décembre.

Une opération lancée par le moteur de recherche Lilo

Rendez-vous donné dans le centre de la Ville Rose, et pour commencer : un atelier lettres. Des mots que les bénévoles donneront aux sans-abri avec leur cadeau. "Message de Lyly : Une petite pensée pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année 2020 en vous souhaitant des jours plus doux."

Les auteurs de ces messages sont des internautes qui utilisent Lilo, le moteur de recherche solidaire à l'initiative de l'opération. Tommy passe en revue tous les petits mots, "Je trouve ça vachement émouvant. Ça donne du courage et de l'espoir."

L'atelier lettres pour commencer l'opération. Des mots que les bénévoles glisseront avec les cadeaux pour les sans-abris © Radio France

Deuxième étape : la tournée des cadeaux, et pour cela chaque bénévole a un budget de 60 euros. Une dépense qu'ils avancent et Lilo les rembourse.

D'habitude je suis tout seul.

Première rencontre de la journée pour Anaïs et Sandrine : Guy qui dort en foyer, "Le but est de trouver quelque chose qui vous fasse plaisir." Guy hésite, "Non mais ce que je veux est trop cher. Je n'ai plus de téléphone."

Des cadeaux et un moment de partage

Direction les magasins pour trouver le bon téléphone et au bon prix. Une heure plus tard, mission accomplie. "On a trouvé notre bonheur, enfin le sien j'espère ! Un tactile qui lui permet d'aller sur Internet. J'espère qu'on va faire un heureux."

Retour où on a laissé Guy : "Joyeux Noël ! - Eh ba merci, je vais vous embrasser quand-même ! D'habitude je suis tout seul, c'est super !" Anaïs et Sandrine resteront encore un peu sur les marches de l'église où elles ont rencontré ce Toulonnais d'origine. Un vrai moment de partage pour Noël.

Au total, Lilo a récolté plus de 30 000 euros pour cette opération organisée partout en France.