Noël solidaire en Creuse : 150 cadeaux pour des personnes dans le besoin

Le père Noël passera aussi au comité d'accueil creusois cette année. L'association, qui accompagne les personnes dans le besoin en Creuse, a reçu 150 cadeaux solidaires pour les fêtes. Ils ont été confectionnés par des Creusois dans le cadre du "Noël solidaire" de la Quincaillerie numérique de Guéret.

ⓘ Publicité

"Ca fait chaud au cœur"

L'opération, une première pour la Quincaillerie, est un joli succès. Les Creusois ont joué le jeu et préparé des paquets avec cinq objets : un vêtement, un produit d'hygiène, une gourmandise, une surprise et un petit mot. Fanny, concierge à la Quincaillerie numérique, n'en revient pas non plus, devant le tas de boîtes colorées : "On y croyait, sinon on ne l'aurait pas fait, mais on ne s'attendait pas à voir autant de paquet. La situation économique n'est pas facile en ce moment, c'est chouette de voir que les gens sont encore capables de donner et faire un geste."

De quoi donner du baume à cœur à Antoine, qui passe Noël en hébergement d'urgence cette année : "Ca fait chaud au cœur pour Noël, quand on n'a rien, qu'on part de toute en bas, et qu'on voit que des gens se sont mobilisés pour nous ! Ils ont donné de leur temps et de leur personne, ça fait plaisir."

Bénéficiaire l'an dernier dans une autre ville, Antoine avait déjà reçu de petites cartes de Noël, qu'il a gardées précieusement : "On nous écrit "Joyeuses fêtes, j'espère que vous allez vous en sortir". Les gens se mettent à notre place, ça fait vraiment plaisir."

La Quincaillerie numérique de Guéret a lancé ce Noël solidaire pour le Comité d'accueil creusois. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Toute la famille a participé"

Parmi les Creusois qui ont fait des paquets cette année, il y a Olivia, qui habite Anzême : "Toute la famille a participé. Ma mère est arrivée, mon père est partie chercher le jeu, moi j'ai pris les mouchoirs, le bonnet et les gants. J'espère que ça fera un heureux !"

Toutes les boîtes solidaires seront offertes à partir du 25 décembre. Antoine participera : "On va en distribuer aussi, il y en a beaucoup trop pour nous (rires) ! On va pouvoir rendre des gens heureux. Et puis on espère pouvoir faire la même chose dans quelques années, pour retourner l'ascenseur."

Les paquets seront distribués au centre d'accueil de jour, au CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) ou encore au CADA qui accueille des personnes migrantes. Valentin Viguier est animateur au centre de jour du Comité d'accueil creusois, il a récupéré les cadeaux jeudi 22 décembre. Il est surpris par la grosse pile au pied du sapin : "Ca va vraiment faire plaisir ! On accueille une quarantaine de personnes par jour, ça varie en fonction des personnes qui passent : des familles, des enfants, des adolescents, des personnes seules isolées... Ils sont très contents, certains n'ont plus de famille, ça permet de créer du lien social, de passer au Noël au chaud et que tout le monde ait un cadeau, et que ce soit la fête !"