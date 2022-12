Noël solidaire en Creuse : cette année, offrez un cadeau à un inconnu dans le besoin !

Et si pour les fêtes de fin d'année, vous offriez un cadeau à un inconnu ? C'est le principe du Noël solidaire. Vous prenez une boîte et vous mettez cinq choses dedans : un vêtement chaud, une gourmandise (non périssable), une surprise (un livre ou un jeu par exemple), un produit d'hygiène et un petit mot gentil. Tout est ensuite donné à des personnes dans le besoin, via des associations. Cette initiative se développe de plus en plus en France ces dernières années, et en Creuse également.

La Quincaillerie numérique de Guéret vient de se lancer pour la première fois cette année. Les dons seront offerts à l'association Comité d'accueil creusois qui aide les personnes à la rue ou en grande difficulté dans le département.

Fanny est salariée à la Quincaillerie et avec ses enfants, elle a confectionné trois boîtes : "Ce que je trouve chouette, c'est qu'on ne donne pas un sac avec des choses dont on ne veut plus, on offre un cadeau à quelqu'un, quelque chose de complet qu'il peut utiliser." Dans la boîte à destination d'un homme, on trouve ainsi un jeu de cartes, des pâtes de fruit, un déodorant, un dessin avec un bonhomme de neige et un gros pull.

Faire participer les enfants

Ses enfants ont donné l'un de leurs jeux de société, fait des dessins et des petits mots. "Ils prennent conscience que des gens sont dans le besoin. Ca les touche, parce que pour eux notre façon de vivre est la même pour tous. Notre travail de parent est de les éduquer, leur montrer que la vie est plus difficile pour d'autres, et que c'est chouette, quand on peut, de faire plaisir à quelqu'un."

Si vous voulez participer, vous pouvez apporter vos cadeaux solidaires aux horaires d'ouverture de la Quincaillerie numérique jusqu'au 20 décembre. Il faut que la boîte ait un couvercle mais ne soit pas scellée. Précisez dessus si elle s'adresse à une femme, un homme ou un enfant.