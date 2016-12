Noël solidaire à Limoges : pour ne pas être seul au réveillon

Comme chaque année depuis plus de 40 ans, l'association Saint-Vincent-de-Paul a organisé son réveillon solidaire ce samedi soir. Plus de 120 personnes seules ou démunies sont venues profiter de ce moment de fête et de convivialité à la salle du Faubourien à Limoges.

Guirlandes au plafond, petits canapés au tarama et musique de fête... Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon réveillon de Noël. A la salle du Faubourien, à Limoges, de grandes tables de banquet ont été dressées et décorées en ce 24 décembre. C'est ici, tout près de l'église des Saints-Anges, que se déroule le réveillon solidaire de l'association Saint-Vincent-de-Paul.

Tout le monde est bienvenu

Depuis plus de 40 ans, les bénévoles offrent un repas, des animations et des lots aux personnes seules pour Noël. "Nous faisons en sorte que les personnes vivent une vraie soirée de fête" explique Christian Deboisse, l'un des organisateurs. Ces personnes, ce sont des familles, des femmes seules avec leurs enfants, des réfugiés à peine arrivés en France, des personnes en situation de handicap ou bien âgées... Mais en fait "il y a vraiment de tout" précise Christian Deboisse, "des riches, des pauvres... A partir du moment où ils sont seuls, ils sont les bienvenus".

Un peu de chaleur humaine pour rompre la solitude

C'est le cas par exemple de Benoît. Ce travailleur handicapé vient pour la première fois au Noël solidaire de Saint-Vincent-de-Paul. Lui vient chercher "un peu de chaleur humaine" pour "rompre la solitude" et rencontrer de nouvelles personnes. S'il n'était pas venu, comme beaucoup d'autres ici, il n'aurait pas fêté Noël : "pour des personnes un peu en dehors de la société, comme les handicapés, les étrangers, ou les chômeurs, les fêtes sont un moment très difficile, on n'a même pas envie de célébrer Noël. Mais ici, on ne se sent pas jugé!"

En tout, 120 personnes ont participé à ce réveillon solidaire. Ils ont notamment pu déguster un repas de fête et assister à un concert de la chanteuse Limougeaude Ema Rym. Le tout, gratuitement, offert par l'association Saint-Vincent-de-Paul.