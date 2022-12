Noël : un moment "essentiel de la vie sociale" à l'Ehpad de la Maison blanche de Beaucourt

Des sapins de Noël, des décorations sur les tables, l'Ehpad la Maison blanche de Beaucourt, dans le Territoire de Belfort a mis ses plus beaux habits de fête. Une effervescence de Noël qui plaît énormément aux 200 résidents. En fonction des services, des animations de Noël ont été organisées, parfois même tous les jours. Jusqu'au bouquet final, la visite du Père Noël en personne !

Des activités qui sont essentiels pour la vie des résidents. "Ca permet de mettre des temps durant l'année, explique Sandra une animatrice, on a des projets en rapport aux rythmes de vie des résidents." C'est le cas de Pâques, de la Chandeleur et donc évidemment de Noël. Dans certains services, des ateliers de dessins et de bricolages ont été organisés, dans d'autres, ce sont des repas de Noël qui ont pu être mis en place.

"La vie social est très importante dans un Ehpad, l'entrée ici n'est pas un mouroir" affirme Sandra, un avis partagé par Anne-Lise, elle aussi animatrice : "On construit ces projets pour eux et surtout avec eux, ce sont des moments très attendus". Pari réussi selon Nathalie, une animatrice : "ça leur fait du bien, on voit leurs sourires, c'est un magnifique cadeau pour nous".