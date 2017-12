Pour rompre la solitude à Noël, l'association Espoir et Vie à Belfort organise une soirée du Réveillon dimanche 24 décembre. Le repas et les animations sont gratuits.

Belfort, France

C’est une première pour l’association Espoir et Vie. Elle invite les personnes seules (célibataires, couples avec ou sans enfant, veufs, veuves, …) à se joindre à elle pour une soirée du Réveillon de Noël ce dimanche 24 décembre à partir de 20h. « Le principe, c’est de dire : ne restes pas seul, vient avec nous ! On parle de joyeux Noël mais quand on est tout seul, ce n'est pas très joyeux ! » explique Cédric Mercier, président de l'association.

« Ces soirs là, des gens sont chez eux, ils se terrent et regardent la télé. Ils se sentent aussi délaissés car ils ont l'impression que le monde entier fait la fête et eux n'y sont pas. Ce sont aussi des soirées de désespérance. Pour ces personnes là, on ne pouvait pas rester sans rien faire. " ajoute Patrick Vauclair, l’un des 30 bénévoles de l'association.

Une opportunité à saisir pour sortir de l’isolement

Les organisateurs savent que pour les gens seuls, se rendre à cette soirée peut être vécu comme une humiliation comme aller aux Restos du Cœur. Mais l’idée est justement de les aider à sortir de leur isolement. « Je pense que les gens doivent saisir cette opportunité, se prendre en main en se disant que finalement ça peut être sympa, on peut se faire de nouveaux amis. Cela peut aussi rappeler les Noël de leur enfance. Et si des gens nous entendent, ils vont peut-être en parler à d’autres. Il ne s'agit pas de les contraindre à venir, ni de les rendre mal à l'aise mais le principe c’est de dire que ça existe. Ce sera une ambiance familiale" ajoute Patrick Vauclair.

Repas, animations : tout est gratuit

Un repas gratuit sera proposé aux 70 convives dans de vraies assiettes avec de vraies décorations pour un vrai temps d'animation. « On est dans une société de plus en plus individualiste. Les gens ont beaucoup déménagé et n'ont plus tellement de repères. Beaucoup de gens se retrouvent isolées, on a décidé d'ouvrir la porte. Une femme seule avec ses enfants pourra venir, on a même prévu des cadeaux » ajoute Cédric Mercier. C’est une bénévole de l’association, qui a travaillé par le passé dans de grands restaurants, qui sera derrière les fourneaux. Selon nos « informations », le plat principal sera un gigot d'agneau avec accompagnements. Il n’y aura pas de bûche en dessert mais ...un vacherin glacé

La solidarité des grandes surfaces

Pour réussir à organiser une soirée entièrement gratuite, l’association Espoir et Vie peut compter sur de nombreux partenaires. Un hypermarché de la couronne belfortaine a offert le gigot d’agneau de 25 kilos, un autre a fournit gracieusement les boissons. Une fromagerie du pays de Montbéliard participe également ainsi qu’une chaîne de restauration rapide qui donne des jouets. Pour la décoration, des sapins ont été offerts par un pépiniériste du Territoire de Belfort.

Sur le modèle de Nîmes

Les organisateurs belfortains se sont inspirés du modèle de Nîmes qui, chaque année, depuis plus de 25 ans organise le même événement. Il est connu dans toute la ville. Valence ou encore Montpellier ont ensuite emboîté le pas. « Cet exemple nous a montré que c'était possible. Les gens sont seuls dans notre société. La solitude, c’est comme la misère, elle se cache » indique le président de l’association.

Encore une cinquantaine de places

Les organisateurs de la soirée pourront accueillir jusqu’à 70 personnes. Il y a déjà une quinzaine d’inscrits. L’information est relayée par les PAS, Points d’Accueil Solidarité, l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Belfort.

Pour participer à ce repas du Réveillon, il faut s'inscrire au 06.60.29.46.70 . Il se déroule ce dimanche 24 décembre à partir de 20h au centre culturel de Belfort Nord quartier Dardel, avenue des frères Lumières.