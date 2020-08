Nogent-sur-Marne : le masque dans la rue fortement recommandé mais peu porté

Depuis trois jours, la mairie Nogent-sur-Marne incite ses riverains à porter le masque dans la rue de certains quartiers très fréquentés, via un arrêté municipal. Mais la mesure n'a pas changé grand-chose.

À Nogent-sur-Marne, les habitants sont "fortement incités" à porter un masque dans certains quartiers ou certaines rues très fréquentées. Mais l'arrêté municipal du 31 juillet reste encore peu efficace.

Une personne sur trois met son masque à Nogent

Certaines personnes, comme Justine, n'étaient même pas au courant qu'il existait une telle mesure à Nogent-sur-Marne. "On est favorable au masque dans la rue en plus, c'est juste qu'on ne savait pas. On va le mettre tout de suite." Mais sur la grande rue Charles de Gaulle, peu de masques à l'horizon. "Regardez par vous-mêmes, constate Fabrice, qui a son masque au poignet. Environ une personne sur trois le porte, maximum."

"Nogent s'est bien vidé avec les vacances", nuance Stéphane. C'est d'ailleurs pour ça que ce rédacteur web ne se sent pas obligé de porter le masque pendant qu'il promène son chien : "Là tout de suite quand je vois ma rue, je me dis que le masque n'est pas obligatoire et nécessaire."

De la pédagogie plutôt que de la verbalisation

Alors pourquoi la mairie ne verbalise pas les riverains qui ne veulent pas porter le masque dans la rue ? "L'efficacité de la verbalisation a toujours été très forte, reconnait Jacques Martin, le maire de Nogent-sur-Marne. J'ai choisi la difficulté en privilégiant la prévention et surtout la responsabilité de chacun."

Comme la crise sanitaire va durer, l'édile estime qu'il faut privilégier la pédagogie à l'affrontement. "Nous avons besoin de faire en sorte que nos concitoyens aient le réflexe naturel de porter un masque."

La mairie de Nogent-sur-Marne va continuer à communiquer en installant des panneaux de prévention dans les rues concernées. Mais elle ne s'interdit pas de sévir en septembre. À la rentrée, la ville va aussi procéder à une deuxième distribution de masques en tissu à ses riverains.