Nogent-sur-Vernisson inaugure un logement d'urgence

C'est un appartement de 80 m², avec 2 chambres, une salle de bain et une cuisine tout équipée. Philippe Moreau, le maire de Nogent-sur-Vernisson, présentait vendredi 7 juillet son logement d'urgence. Un nouvel équipement qui a pour principale vocation d'accueillir temporairement des victimes de violences intrafamiliales.

Situé dans un bâtiment de l'ancienne caserne de pompiers, le logement peut accueillir entre 6 et 8 personnes. "L'an dernier, nous avons malheureusement eu 30 cas de violences intrafamiliales dans la commune, explique Philippe Moreau. On peut estimer que ce sont potentiellement 30 cas qui auraient nécessité un isolement. On se devait, nous élus, d'apporter une réponse à ce phénomène."

Le logement dispose de deux chambres et d'une cuisine toute équipée. Il peut accueillir entre 6 et 8 personnes. © Radio France - François Breton

Les gendarmes saluent l'initiative

Avant ce logement, le maire tentait de faire appel à des hôteliers, "mais c'est très compliqué quand ça se passe à 3 ou 4 heures du matin" explique-t-il.

Pourtant, la protection de la victime et parfois des enfants témoins des violences, est nécessaire rappelle la gendarmerie. Certaines victimes veulent quitter leur domicile explique le commandant de la compagnie de Montargis, Gilles Foliard.

"Quand ça arrive entre minuit et 5 heures du matin, c'est toujours compliqué de trouver les bonnes personnes pour obtenir les logements, poursuit le militaire. On gère, avec des partenaires et les élus locaux, mais tout ça prend un temps énorme. Maintenant qu'on a un logement ici, la solution on l'a tout de suite."

Un projet à 55.000 euros, sans aide de l'État

Rénover l'appartement aura couté environ 55.000 euros, une opération supportée par la mairie, avec une aide du Département du Loiret. Aujourd'hui, Philippe Moreau en appelle donc à l'État. "La ruralité doit être traitée comme la ville. Aujourd'hui, nous avons les mêmes besoins mais pas les mêmes services", affirme le maire, qui propose de lancer un appel à projets.

"Nos communes ont beaucoup de foncier à réhabiliter. L'État, avec l'appel à projets, peut nous aider à réhabiliter ces différents logements. Demain, il y aurait un logement d'urgence par commune rurale pour répondre au phénomène de société."