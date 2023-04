Noidans-Le-Ferroux : au cœur de l'incinérateur du Sytevom qui brûle vos déchets pour produire de l'électricité

L'unité de valorisation énergétique est sortie de terre en 2007 au Sytevom (Syndicat mixte pour le transfert, l'élimination et la valorisation des déchets) à Noidans-Le-Ferroux. Pour la première fois, ses portes ont été ouvertes. L'incinérateur, gérée par Suez, est en maintenance technique jusqu'au 29 avril. De l'électricité est produite à partir des déchets brûlés.

L'incinérateur vu de l'extérieur. Le four fait 15 mètres de long. Cinq tonnes de déchets sont brûlés par heure. © Radio France - Bradley De Souza

L'intérieur du four de l'unité de valorisation énergétique. © Radio France - Bradley De Souza

Plus de 40.000 tonnes de déchets brûlés chaque année

Cette unité fonctionne tous les jours de l'année "hormis périodes de maintenance. Il y a en deux, une au printemps de quelques jours et une l'hiver et on intervient s'il faut faire des réparations", explique Rémy Dubois, un des directeurs de site chez Suez.

Rémy Dubois est un des directeurs de site chez Suez. © Radio France - Bradley De Souza

"Ce sont des déchets qui ne peuvent plus être recyclés . On en traite 5 tonnes par heure, plus de 40.000 à l'année", détaille le chef de site chez Suez. Des restes de bouteilles en plastique, des morceaux de sachets de poubelles noires. Le four, 15 mètres de long, se charge ensuite de les brûler. "Normalement, la température c'est entre 1.100 à 1.200 degrés" complète Rémy Dubois.

Certaines installations de cette unité sont en maintenance. © Radio France - Bradley De Souza

Produire de l'électricité localement

"On va récupérer jusqu'à 83% des calories générées par la combustion pour chauffer de l'eau, la vaporiser qui va servir à alimenter un turbo alternateur pour produire de l'électricité", explique Laurent Guyot en charge du service technique du Sytevom.

Environ 30% de cette électricité sert à alimenter le site, le reste est vendu. "C'est une des solutions pour valoriser nos déchets dans un territoire plutôt rural où on n'a pas d'autres solutions, de réseaux de chaleur pour alimenter les bâtiments autour. De produire de l'électricité localement et la consommer localement, ça a tout son intérêt", se félicite Christophe Tary, directeur général du Sytevom.

D'après le Syndicat mixte, les déchets incinérés dans cette unité de sept familles différentes permettent de chauffer toute une famille à l'année, par exemple. Le Sytevom gère les déchets de 628 communes, soit 262.000 habitants.