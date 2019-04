Noirmoutier se mobilise pour soutenir sa discothèque historique La Boite à sel, menacée de fermeture

Ouverte en 1969 dans les marais de Noirmoutier-en-L'Île, la discothèque La Boite à sel a été condamnée à fermer sa terrasse au public pour les deux mois d'été, à cause des nuisances pour les voisins. Les gérants craignent de devoir fermer boutique.

Vendée, France

Près de 5000 signataires en deux semaines. La pétition en ligne pour défendre la Boite à sel à Noirmoutier connaît un succès certain. Une manifestation de soutien est même prévue samedi 20 avril. "C'est une institution pour les Noirmoutrins. La Boite à sel a 50 ans. Ceux qui viennent ici ont parfois leurs parents et leurs grands-parents qui ont dansé ici avant eux", assure Adrien Faivre, ancien DJ, aujourd'hui cogérant de la boite de nuit.

Les gens viennent ici pour être dehors, pour cette terrasse qui a toujours existé. Aujourd'hui, on nous demande de la fermer. On va passer d'une capacité maximum de 400 personnes à 200 les deux mois d'été, notre plus grosse saison. Honnêtement, ce n'est pas rentable"

- Adrien Faivre

Aujourd'hui, elle pourrait bien disparaître. La justice a définitivement donné raison fin mars à deux riverains, qui poursuivaient la discothèque pour clientèle nuisible : "On a un jardin, une grande terrasse ouverte, où les gens sortent pour fumer et discuter. Forcément, avec les vents de l'Île les bruits portent. La justice nous demande de la fermer les deux mois d'été", explique le gérant. La capacité d'accueil réduite de moitié en pleine saison, la boite de nuit ne serait plus rentable, selon Adrien Faivre.

Le bruit, les bagarres et l'urine dans la piscine

Pour les riverains, comme Patrice, c'est une bonne nouvelle. Lui n'a pas porté plainte, mais il n'en pense pas moins : "J'habite à 300 mètres, et honnêtement, l'été c'est infernal". Le gérant reconnaît que certaines années, des clients se faufilaient dans les propriétés alentour pour tenter de rentrer sans payer. Certains voisins ont retrouvé de l'urine dans leur piscine. Depuis, la mairie a mis en place un service d'ordre pour l'heure de sortie au petit matin.

L'été, c'est jusqu'à 5 heures du matin, les gens crient, se battent, ils jettent des bouteilles dans les étiers"

- Un voisin

Sophie, elle aussi riveraines, lève les yeux au ciel : "Ces gens qui se plaignent, ils ont oublié leur jeunesse. C'était bien pire dans les années 1970 !", sourit-elle. Oui, elle voit les jeunes qui sortent de la boite de nuit passer le matin devant ses fenêtres : "Et alors ? La discothèque est là depuis 50 ans. Les gens qui ont construit ou acheté une propriété près d'une boite de nuit ont acheté en connaissance de cause", affirme-t-elle.

Une manifestation de soutien samedi

C'est justement l'argument de beaucoup de Noirmoutrins pour défendre La Boite à sel. Les habitations des riverains ont été construites après elle : "Quand la Boite à sel a ouvert en 1969, elle était isolée dans les marais, loin des habitations. Depuis, le quartier s'est construit autour de nous. Mais au départ la route n'existait même pas, les gens venaient à pied par un chemin", rappelle Adrien Faivre.

Il faut bien des endroits où les jeunes puissent s'amuser. On est les seuls à être près du centre-ville, et les jeunes viennent chez nous à vélo ou à pied. Si on ferme, ils vont devoir prendre la voiture pour aller sur le continent"

- Adrien Faivre

En janvier 2018, la mairie de Noirmoutier avait déjà voté une motion de soutien à la Boite à sel confrontée aux plaintes des riverains. "Ce que je ne comprends pas", se défend un riverain, "c'est pourquoi on laisse les choses en l'état. Le maire pourrait faire quelque chose pour que la Boite à sel déménage, par exemple".