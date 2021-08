"Ça va me servir à passer mon permis" : à Noisy-le-Sec des jeunes payés pour rénover un gymnase

De la peinture fraîche, des pinceaux et des blouses blanches : le gymnase Pierre-de-Coubertin de Noisy-le-Sec change de visage. À la manœuvre : dix jeunes, entre 16 et 25 ans, engagés sur les chantiers jeunesse de leur ville. L'équipe s'est organisée pour repeindre les vestiaires des filles, en rose, et ceux des garçons, en blanc. Pendant que l'un peint, l'autre scotche, sur fond de rap français diffusé avec une petite enceinte.

Pendant une semaine, du matériel de peinture est à leur disposition. © Radio France - Thibaud Hue

Pendant cinq semaines des vacances d'été, la municipalité organise des travaux de rénovation. Soixante jeunes Noiséens ont été recrutés et sont passés dans des lieux comme le Centres de protection maternelle et infantile et dans une maison de retraite de la ville. Dans ce gymnase, les travailleurs peignent toute la semaines, entre 9 heures et 15 heures.

Une bourse de 200 euros

En échange de 30 heures de tâche, ils reçoivent une bourse de 200 euros pour soutenir le financement d'un permis, d'études ou encore d'un voyage. _"_Ça me permet d'avoir une expérience professionnelle, de tester le travail en équipe, et aussi de gagner un peu d'argent et mettre de côté pour payer mon école de commerce", raconte Bilel Bennezia, 20 ans, un pinceau sur l'épaule.

Bilel Bennezia veut soutenir la finance ses études de commerce avec la bourse. © Radio France - Thibaud Hue

Un peu plus loin, Goundo Magassa, 19 ans, compte aussi beaucoup sur cette bourse : "Ça va me servir à passer mon permis et à aider ma mère à faire des courses, parce qu'elle n'a pas trop de moyens."

"Ça permet de mixer les quartiers pour éviter les rixes"

Dans le couloir, le long des vestiaires, se tient Samia Fettal, adjointe au maire et élue à la jeunesse. Elle a fait le déplacement pour faire un état des lieux et encourager les jeunes peintres. Ces chantiers sont, selon elle, un moyen pour que la jeunesse de la ville se rencontre. "Ça permet la mixité entre filles et garçons, de mixer les quartiers pour éviter les rixes, de se voir dans un autre environnement que celui du quartier et de la ville, mais sur un lieu de travail. Ça leur apprend aussi à arriver à l'heure et à respecter des règles", déclare-t-elle au micro de France Bleu Paris.

Le vestiaire des garçons est repeint en blanc. © Radio France - Thibaud Hue

Cette année, les chantiers jeunesse de Noisy-le-Sec sont un succès. Les jeunes sont trois fois plus nombreux qu'il y a deux ans. La ville voudrait, l'année prochaine, pouvoir étendre ce programme sur les autres plages de vacances scolaires, comme la Toussaint ou Pâques.