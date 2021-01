Noisy-le-Sec : le maire déclare la guerre aux vendeurs de cigarettes à la sauvette

Le maire de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) et plusieurs élus de la ville ont mené, ce mardi 26 janvier 2021, une action pour dénoncer la présence de plus en plus importante de vendeurs de cigarettes à la sauvette dans le secteur de la gare.

Ce sont des scènes qui n'existaient pas, il y a un an encore, dans la ville : des vendeurs de cigarette à la sauvette qui abordent les passants et des usagers du RER à la sortie de la gare de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Face à l'exaspération de ces voyageurs et des riverains, la mairie a lancé une opération "coup de poing" ce mardi 26 janvier 2021.

Opération "coup de poing"

"Non aux trafics", "acheteurs de cigarettes à la sauvette, vous engraissez des réseaux mafieux", "vous n'êtes pas les bienvenus" : voici les messages adressés aux vendeurs et aux clients, affichés sur les vitres de la gare ou encore sur des pancartes et banderoles qui resteront accrochées pendant plusieurs semaines sur le parvis. Plus qu'une opération de communication, c'est une opération de "sensibilisation" qu'entend ainsi mener le maire.

Accompagné de plusieurs élus, Olivier Sarrabeyrouse, écharpe tricolore sur l'épaule, distribue lui-même des tracts aux passants. Beaucoup d'entre eux saluent cette initiative de la mairie. Koumba a remarqué aussi la présence de ces vendeurs. "Il y a un an, il n'y en avait pas autant, là je suis surprise, il y en au moins une quinzaine, c'est pas possible...", déplore la jeune femme.

Sensibiliser les acheteurs de cigarettes

Terrence, fumeur occasionnel, avoue qu'il achète parfois ces paquets en pleine rue à un prix bien moins élevé que celui dans le bureau de tabac, situé à quelques mètres. "Vous savez que vous participez d'une certaine manière à un réseau mafieux ?", "Vous savez que vous risquez une amende de 135 euros ?", lui demande le maire qui essaye de trouver les bons arguments pour dissuader le jeune homme de recommencer. "Je sais, mais je mets un peu des œillères... Ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que le prix baisse, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans l'agenda du gouvernement", répond Terrence.

Opération coup de poing contre le trafic de cigarettes sur le parvis de la gare de Noisy-le-Sec en présence du maire (PCF), Olivier Sarrabeyrouse © Radio France - Hajera Mohammad

Les vendeurs se sont déplacés

Olivier Sarrabeyrouse en est certain : "c'est d'abord la pauvreté qui pousse ces vendeurs à aller vendre et puis c'est une paupérisation de la population qui pousse les acheteurs à acheter un paquet à moitié prix quitte à se bousiller un peu plus la santé", déplore l'élu communiste. Mais comment expliquer l'arrivée de ces vendeurs dans le secteur ? Certains de ces vendeurs se sont déplacés vers Noisy-le-Sec ou encore Bobigny, car ils ont été chassés de villes où ils avaient leurs habitudes comme Saint-Denis ou encore La Courneuve. Autant de communes qui ont bénéficié de renforts policiers, dans le cadre notamment des Quartiers de reconquête républicaine.

La crise du Covid-19 et les confinements de l'an passé ont joué aussi, selon le maire. Si le trafic est plus visible aujourd'hui, c'est parce qu'avant, certaines transactions, ventes et achats de cigarettes, se déroulaient dans les restaurants ou les bars du quartier, mais depuis leur fermeture, les vendeurs se sont retrouvés à la rue et ont poursuivi leurs affaires dans l'espace public.

"Il faut travailler globalement" - Olivier Sarrabeyrouse, maire PCF de Noisy-le-Sec Copier

Le maire réclame des renforts policiers

Le maire de Noisy réclame lui aussi des renforts policiers à l'État. Mais ce ne sera utile que s'ils sont "adaptés", c'est à dire spécialisés dans la lutte contre ce genre de trafic, assure Olivier Sarrabeyrouse. "Il faut par exemple des policiers en civil, qui patrouillent sans arrêt, il faut aussi qu'il y ait un travail fait en amont en lien avec les douanes", assure-t-il. En attendant l'arrivée éventuelle de ces renforts, les forces de l'ordre déjà présentes ont saisi plus de 2.000 paquets de cigarettes de contrebande dans le secteur de la gare de Noisy-le-Sec. D'après nos informations, la SNCF envisage d'installer une unité de sûreté ferroviaire dans des locaux situés à proximité de la gare.

Noisy-le-Sec : le maire déclare la guerre aux vendeurs de cigarettes à la sauvette © Radio France - Hajera Mohammad

Alors que les élus mènent leur opération sur le parvis de la gare, de l'autre côté de la gare, nous croisons plusieurs vendeurs qui ont préféré s'éloigner pour proposer leurs cigarettes aux passants. Parmi eux, Ahmed, un Algérien qui s'est mis à la vente à la sauvette, il y a quelques mois, après avoir perdu ses jobs dans le bâtiment "à cause du Covid", nous confie-t-il. Il nous explique que les cigarettes qu'il va chercher chez "un grossiste" viennent de Belgique. Sur un paquet vendu 5 euros, il ne gagne qu'1 euro. Pas de quoi vivre pour ce jeune homme.