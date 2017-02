Nolay: deux soeurs font venir le groupe Glorious pour un concert à l'église du village!

Glorious a joué dans les plus grandes capitales Européennes: à Londres, à Paris à Bruxelles et ce samedi ce sera donc... à Nolay (Côte-d'Or)! Les Lyonnais ont répondus favorablement à la demande de deux jeunes filles, deux soeurs, âgées de 20 et 17 ans Julia et Laurène Deblangey!

Le groupe Glorious en concert exceptionnel en l’église Saint-Martin de Nolay ce samedi 18 février. "Glorious", un groupe catholique de pop "louange" c'est à dire un mélange de chants religieux et de... guitares électriques! Glorious a été fondé en 2000 à Lyon, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse, par trois frères originaires de Valence: Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin.Julia et Laurène Deblangey "travaillent" depuis le mois de juin pour attirer le groupe. La première est en 2e année d'infirmière à Dôle, la deuxième est lycéenne. Julia et Laurène fans absolues de Glorious ont fait appel à une 15aine de bénévoles pour assurer l'accueil des musiciens. Elles sont aussi soutenues par le doyenné et la Ville de Nolay. Elles comptent reverser les bénéfices de ce concert à leur paroisse.

Laurène et l'un des albums de Glorious © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est un groupe qui attire particulièrement les jeunes mais aussi les moins jeunes, on a par exemple beaucoup de personnes âgées qui veulent découvrir ce groupe, Glorious c'est vraiment génial!" -Laurène

Avec l'affiche du concert! © Radio France - Thomas Nougaillon

Les Glorious en concert ce samedi 18 février à 20H30. L'église Saint-Martin peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Pour les billets comptez 13 euros plein tarif, 9 euros pour les moins de 10 ans et 11 euros pour les groupes d'aumônerie. Pour les réservations, deux solutions, vous pouvez appelez au 06 85 73 60 56 ou vous vous rendez sur les réseaux sociaux: www.facebook.com/gloriousanolay/ ou www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-nolay. Mais ce lundi, 413 places avaient déjà été vendues!