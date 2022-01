Nolwenn 19 ans, candidate landaise au concours de Miss Excellence

"Je rêve de travailler dans l'audiovisuel", raconte Nolwenn Auguste. À 19 ans, la Landaise espère remporter l'écharpe de Miss Excellence Aquitaine à la fin du mois de janvier en Gironde. C'est la troisième fois que la jeune femme participe à un concours de beauté, très soutenue par ses parents.

Les études d'abord !

Dans sa chambre d'adolescence, Nolwenn dort chaque soir avec une couronne en plastique sur sa tête de lit. "C'est un milieu qui fait rêver. Chaque année, je regarde l'élection Miss France. C'est un univers qui me plaît beaucoup, donc j'ai décidé de tenter ma chance cette année. Il y a la scène que j'aime beaucoup, les belles tenues... J'adore la mode, les vêtements, et surtout la photo, c'est ma passion. Portrait, paysage, un peu de mode, mais aussi le drone. Toutes les vidéos vues aériennes, ça me plaît", raconte la représentante des Landes au concours crée par Geneviève de Fontenay.

La jeune femme est passionnée par la photographie et la vidéo © Radio France - Nina Valette

Pour cette épreuve, pas de régime, pas de défilé dans le salon pour s'entraîner. Nolwenn ne veut rester détendue. "Il faut faire 1m70 minimum, on peut avoir des tatouages, mais des tout petits qui sont cachés. Il ne faut pas avoir de piercing non plus. Ne pas être marié, ou avoir d'enfant et il faut avoir en dessous de 25 ans. Pour le reste, je ne veux pas me mettre la pression". D'autant plus que la jeune femme doit suivre ses études de commerce en parallèle au Lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan. "Je suis en alternance à Darty la semaine, puis je travail à Leclerc le dimanche." Pour soutenir notre landaise à l'élection régionale vous pouvez voter ici (vote payant).