QUIZ - Il y a un an le nom "Nouvelle-Aquitaine" était officialisé, testez vos connaissances sur la nouvelle région

Il y a un an tout juste le Journal Officiel publiait le nom de la "Nouvelle-Aquitaine", regroupant les anciennes régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Un an après, connaissez vous bien cette nouvelle grande région ? Testez vos connaissances en tentant notre quiz.

Le 30 septembre 2016, il y a tout juste un an, la nouvelle paraissait au Journal Officiel : neuf mois après sa création, la seule et unique région regroupant l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes adoptait officiellement sa nouvelle identité. Son nom : la Nouvelle-Aquitaine. La première de France en terme de superficie, avec 84 000 km², la 4e en terme de population, avec 5 879 144 habitants.

Un an après... qu'avez-vous appris de ce nouveau territoire ? Connaissez vous bien la nouvelle grande région ? Combien de départements compte-t-elle ? Quelles en sont les villes les plus peuplées, hormis Bordeaux ? Quels événements de Nouvelle-Aquitaine sont les plus populaires ? Quel site touristique attire le plus de monde ?

Nous vous proposons de tester vos connaissances à travers notre quiz.