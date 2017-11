Nombre de places en maison de retraite : il y a une grosse pénurie en l'Ile-de-France

L'organisme Retraite Plus publie mercredi une enquête sur le nombre de places proposées dans les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par région. L'étude classe l'Ile-de-France bonne dernière.

Quelles sont les régions où l'offre de places en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est la moins forte ? C'est ce qu'a voulu savoir l'organisation Retraite Plus. Il y a en moyenne en France, 1 lit disponible en EHPAD pour 6 personnes âgées de plus de 80 ans. Selon l'étude, c'est l'Ile-de-France qui est la moins bien lotie.

Un lit pour 9 personnes âgées de plus de 80 ans en Ile-de-France

L'Ile-de-France est la région la moins bien pourvue avec seulement 1 lit disponible pour 9 séniors (1 pour 6 en moyenne en France). La Bretagne est celle où l'offre est la plus importante (une place pour 4 retraités). Les Pays-de-la-Loire se classent deuxième (une place pour cinq). La Bourgogne-Franche-Comté est troisième (une place pour 5,5 séniors). En queue de peloton, l'Ile-de-France est donc bonne dernière. Elle est derrière le Centre-Val-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux régions qui comptabilisent une place pour 7 séniors.

L'Ile-de-France est la région la plus jeune de France mais la plus peuplée

Il y a à ce jour 516.204 habitants de plus de 80 ans dans notre région et seulement 57.728 lits en maisons de retraite, ce qui est très peu. Cela explique les difficultés des familles à trouver une place en EHPAD à Paris ou en région parisienne.

Il n'y a que 8% de personnes âgées en Ile-de-France ce qui en fait la région la plus jeune du pays mais c'est aussi la plus peuplée et selon "Retraite Plus", les pouvoirs publics devraient anticiper pour éviter une très probable pénurie de places en EHPAD. Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), un tiers des plus de 90 ans vivent en EHPAD et cette population est appelée à augmenter significativement dans les années à venir.

Une lettre à Emmanuel Macron

Selon les professionnels, tous ceux qui travaillent en maisons de retraite, la situation est alarmante. La direction, le personnel et les syndicats des EHPAD l'ont affirmé dans une lettre adressée au président de la République. Ils tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de prise en charge des plus âgés. Ils dénoncent la "détérioration des conditions" de prise en charge des seniors. Selon Retraite plus, il est du "devoir de l'État d'encourager financièrement la création de nouveaux établissements afin que l'offre soit suffisante pour couvrir les besoins de ceux qui en font le choix ou qui y sont contraints".