Nombre record de bénéficiaires des Restos du Cœur de Savoie

Inquiétude à l'occasion de la nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur en Savoie. On va dépasser largement les 5000 bénéficiaires. Un record.

Les dix antennes des Restos du Cœur en Savoie s'attendent à être prises d'assaut alors que la campagne nationale débute ce mardi. De 4800 bénéficiaires, on va largement dépasser les 5000. Une augmentation de 20 %, estime le président départemental Alain Schermesser qui voit dans cette statistique un record national des Restos du Cœur. Cet afflux fait suite à hausse de 13 % l'année précédente. Le calcul est vite fait et a de quoi effrayer : le nombre de savoyards qui ont recours aux Restos a bondi d'un tiers !

C'est la première fois que je suis inquiet. On a plus de demandeurs, moins de bénévoles et moins de nourriture à distribuer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'agression. Je le redoute. Car nos bénévoles sont pour la plupart des retraités, des femmes. C'est difficile à gérer cet afflux - Alain Schermesser président des Restos du Cœur de Savoie