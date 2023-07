Travaux d'été : de nombreuses fermetures sur l'A86 et le boulevard périphérique au mois d'août

Attention si vous devez circuler au mois d'août, la nuit sur l'A86 intérieure et sur le périphérique. De nombreuses fermetures sont programmées tout le mois pour l'entretien des voies et la préparation des JO de Paris 2024.

L'A86 intérieure sera fermée entre Nanterre et le Stade de France les nuits du 1 au 2, du 2 au 3, et du 7 au 8 août entre 22h et 5h30. Au même moment, le boulevard périphérique nord sera aussi fermé entre la porte Dauphine et la porte de Bagnolet.

. - DiRIF

Durant ces nuits, les automobilistes seront déviés entre 22h et 6h, via un itinéraire de substitution traversant les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Ils pourront ensuite rejoindre l'A86 intérieure à partir du Stade de France.

Le périphérique fermé 16 nuits

Au total le périphérique sera fermé sur plusieurs tronçons durant 16 nuits sur la totalité du mois d'août. Du 1er au 7 août, le périphérique nord sera fermé chaque nuit, sauf le week-end, entre la porte de Bagnolet et la porte Dauphine, Un seul sens de circulation sera concerné chaque nuit. Le 1er août, ce sera en intérieur. le lendemain, sera en extérieur. Les voies sur berge seront aussi fermées en alternance, la nuit du 3 août et celle du 7 août.

Entre le 8 et le 16 août, quatre fermetures sont aussi programmées sur le périphérique ouest. le 8 août, le périphérique intérieur sera fermé de la porte de Gentilly à la porte Dauphine. les deux nuits suivantes, ce sera de la porte Maillot à la porte de Chatillon, en alternance. le 16 août, seule la portion du périphérique intérieur entre le Quai d'Issy et la porte de la Muette sera fermé.

Le sud et l'est du périphérique fermés dès le 17 août

Du 17 au 23 août, les quatre fermetures prévues concernent le périphérique ouest et le périphérique sud. La nuit du 17 août, seule la portion intérieure entre les portes de Vincennes et d'Ivry, ainsi que les voies sur berge vers la province entre le pont de Tolbiac et la liaison avec l'A4 sont concernées.

La nuit suivante concerne le périphérique intérieur entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans. Les nuits des 22 et 23 août ne concerneront que le périphérique extérieur entre la porte Brancion et a porte de Bagnolet.

Du 28 au 31 août, les rénovations porteront notamment sur les voies sur berge vers Paris entre l'A4 et l'institut médico légal, le périphérique intérieur entre le quai d'Issy et la porte de la Muette, ainsi qu'entre la porte Dauphine et la porte de Bagnolet, et le périphérique extérieur, de la porte de la Muette vers l'A13 et de la porte de Bagnolet à la porte Maillot.