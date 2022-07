Nombreux hommages après le décès de Jean Schuler, ancien maire de L'Hôpital

Les hommages ont été nombreux, ce week-end, après l'annonce de la disparition de Jean Schuler à l'âge de 75 ans. Celui qui fut à la tête de la ville de L'Hôpital durant 18 ans (1983-2001) est décédé le 22 juillet au soir.

Figure incontournable du bassin de Saint-Avold, le Dr Schuler, père de l'actuel maire de L'Hôpital Emmanuel Schuler, avait également été conseiller départemental et régional. Beaucoup saluent aujourd'hui sa mémoire, son engagement pour son territoire, aussi bien au niveau politique qu'associatif.

"C'était une figure emblématique de notre territoire, un humaniste, un parfait serviteur de la République, un défenseur inlassable de la ruralité et des collectivités territoriales, un acteur majeur de la vie locale. Il était resté un militant de la vie, fidèle à ses convictions... européen convaincu !" écrit Savatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold. "Un Homme engagé, aimé et respecté" décrit le maire de Saint-Avold René Steiner, qui souligne son passé d'ancien "président du football club de l’Hôpital et de l’association d’anciens mineurs Glück Auf." Le maire de Freyming-Merlebach, Pierre Lang, rappelle que le Dr Schuler s'était porté volontaire pour la vaccination pendant la crise sanitaire.