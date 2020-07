Un rassemblement est prévu ce vendredi 10 juillet pour protester contre les nominations de Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti dans le gouvernement. Le rendez-vous est prévu à 18 heures à Poitiers.

Nominations de Darmanin et Dupont-Moretti : rassemblement féministe ce vendredi à Poitiers

Le collectif féministe du 8 mars lance un appel au rassemblement à Poitiers, comme un peu partout en France, pour dénoncer les nominations Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti dans le gouvernement.

Le gouvernement de Jean Castex est une honte

Le rendez-vous est prévu à 18 heures place Charles-de-Gaulle. Dans un post facebook annonçant le rassemblement, le collectif explique que ces deux nominations, à l'intérieur et à la justice, sont "une honte". "Gérald Darmanin, accusé de viols, et Éric Dupont-Moretti, avocat aux multiples sorties antiféministes et compatissantes envers les agresseurs".