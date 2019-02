"Non à l'usine à veaux" : les riverains de Guipry mobilisés contre un projet d'élevage industriel

Guipry, France

Située au bout d'un petit chemin, sur un terrain bien dégagé, l'exploitation possède une capacité d'accueil d'environ 200 bovins. Ici, les veaux arrivent pour être engraissés, avant de repartir chez leur naisseur pour être abattus. Or, la Cooperl, propriétaire du site, veut l'agrandir pour passer à un peu plus de 800 places. Et cela ne passe pas pour Didier Gelé, membre du collectif de riverains : "Aujourd'hui, avec 200 veaux, on a des nuisances. Le projet, c'est de multiplier cette capacité par quatre, donc on peut s'attendre à quatre fois plus de nuisances..."

Des odeurs d'urine et un trafic routier en hausse

Ces désagréments, ils sont surtout olfactifs, expliquent Nathalie et Sophie, qui habitent à 300 mètres de l'exploitation. "Nous, l'été, _on ressent des odeurs d'urine, d'ammoniaque._" "Pas que l'été d'ailleurs !" "C'est le linge qui sèche, c'est l'apéro dehors le soir avec les voisins, on est parfois obligé de fermer les fenêtres", détaillent les voisines.

"On a aussi peur du trafic routier que ça pourrait engendrer. Les camions pour venir prendre et déposer les veaux, les tracteurs pour le lisier..." Car ici, il faut dire que la circulation est très calme, les habitations étant en retrait de la départementale. "C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est installées ici", confirment Nathalie et Sophie. Aujourd'hui, elles craignent également que leurs maisons perdent de la valeur à la revente. "Quand on a acheté il y a quelques années, personne ne nous avait dit qu'on aurait une exploitation industrielle juste à côté."

"Ce n'est pas comme cela qu'on va réussir à donner du revenu aux agriculteurs"

Outre le problème de voisinage, ce projet représente aussi un problème d'agriculture plus global, soulève Sébastien Vétil, du syndicat Confédération Paysanne qui soutient les opposants au projet. "On voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce type d'élevage qui perdure, et ce n'est pas comme ça que l'on va réussir à donner du revenu aux agriculteurs. La viande de ces veaux va partir pour la grande distribution. C'est surtout pour faire du business, et ça ne se fait pas au bénéfice des agriculteurs, mais au bénéfice du groupe industriel."

La mairie soutient le collectif riverain

Le collectif, qui compte environ 150 membres, a lancé une pétition en ligne qui, à l'heure où nous rédigeons cet article, a récolté plus de 1500 signatures. Sur Facebook, les actualités du collectif sont à suivre sur la page de l'association La Puce.

De son côté, le conseil municipal de Guipry soutient les opposants. En début de semaine, les élus ont voté contre le projet à 26 voix contre 10. Mais il ne s'agissait là que d'un avis consultatif ; la décision finale revient à la préfecture, qui doit se prononcer dans les prochaines semaines. Contactée, la Cooperl nous a indiqué ne pas pouvoir répondre à nos sollicitations dans l'immédiat.