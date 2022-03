"Non à la guerre": le message des manifestants à Cannes en soutien à l'Ukraine

"Non à la guerre en Ukraine." Un message encore une fois martelé ce samedi soir à Cannes, lors d'un rassemblement d'une centaine de personnes devant la mairie, à l'appel de plusieurs collectifs, dont le Mouvement pour la Paix 06, mais aussi de syndicats, comme la CGT, le Snuipp ou Sud Solidaires.

Tous réclament un cessez-le-feu immédiat et une solution politique, diplomatique, au conflit déclenché par l'invasion russe en Ukraine. Et si les représentants, membres, des collectifs et syndicats étaient présents, des Cannois se sont arrêtés pour participer au rassemblement. "C'est intolérable, intolérable, nous dit Anne. On ne pensait pas vivre ça à l'époque actuelle."

Anastasia, originaire d'Ukraine, entourée de deux amies © Radio France - Camille Huppenoire

"Le président ukrainien a appelé tous les Européens à manifester dans les rues, on s'est dit que c'était le minimum qu'on puisse faire" déclare Vanessa, venue de Châteauneuf-Grasse avec ses deux enfants et son mari. Une solidarité qui touche Anastasia. La jeune femme originaire d'Ukraine a encore de la famille là-bas. "Ce qui est difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir aller en Ukraine. Je regarde les nouvelles, je m'inquiète. C'est très important de montrer ce qu'il se passe (...) et de continuer ce genre de rassemblements."

Un message de solidarité également dirigé vers les Russes qui ne soutiennent pas la guerre

Muriel, elle, a les yeux rivés sur son téléphone portable où elle reçoit les dernières nouvelles venues de Russie, où elle a des amis. "Je suis très inquiète pour eux, ils sont Russes, Biélorusses, et ils ne soutiennent pas plus Poutine que le peuple ukrainien" raconte-t-elle. Rozenn, elle, a tenu à lire, devant les personnes rassemblées, un manifeste des féministes russes, très impliquées contre la guerre. "Elles prennent des risques à se mobiliser en Russie, rappelle Rozenn. Les féministes, elles aussi, risquent la détention."